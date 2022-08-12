【重磅快評】堅下鵬上，莫非綠色真是原諒的顏色？

民進黨決定換掉選桃園市長參選人林智堅，改由桃園在地立委鄭運鵬上陣，想藉以止住論文門流失的血。確實，換掉已被台大學倫會宣告抄襲的候參選人絕對需要相當的決斷力，也無問題；但自始至終並未為之前的硬拗道歉，只想藉由換個人就想拚勝選，可能嗎？

仔細分析「堅下鵬上」記者會上，民進黨民進黨秘書長林錫耀與林智堅的說詞，顯然民進黨核心高層仍不願為已被台大判定為抄襲的論文事件作出任何道歉的表示，依舊強調要全力支持林智堅為個人的清白及人格繼續奮戰到底，這番說詞，也等於為鄭運鵬的選戰定了基調。

不要忘了，林智堅幾次振振有詞說明並未抄襲的記者會，鄭運鵬不僅陪同出席，甚至「比林智堅還了解林智堅的論文」、化身主角說明細節並強力背書「絕對是原創」，難道民進黨真把人民當成失憶症患者？

更別忘了，在先前民進黨選對會建議徵召林智堅參選桃園市長後，鄭運鵬立即發文強調樂觀其成，指他會盡力讓「林智堅+鄭運鵬+鄭文燦」成為未來桃園繼續轉型進步的力量，而「市政+國會+中央」就是他所說的鐵三角。如今「桃園鐵三角啟動」的圖卡早已廣傳且深植人心，期待鐵三角之一的鄭運鵬能夠擺脫論文門泥淖，這算盤真不知怎麼打的。也難怪消息一出，網路立即炸鍋，質疑鄭有何臉面替補林智堅？莫非是要上演人格分裂？

直言之，民進黨如此「死不道歉、卻要換人」的政治操作，擺明就是要把此次桃園選戰定調為「綠色是原諒的顏色」的測試之戰。鄭運鵬若當選，不僅可以打臉台大、證明民進黨選舉應變策略的成功，更意味著社會對於政治人物誠信的要求、對於捍衛學術倫理與良知的呼喊，將永遠被政治權謀與話術所埋葬。

在台灣，人民真是不論是非、只看顏色嗎？桃園人的這一票，很快就會給出答案。