聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】堅下鵬上，莫非綠色真是原諒的顏色？

聯合報／ 主筆室
林智堅（右）與立委鄭運鵬（左）。本報資料照片
林智堅（右）與立委鄭運鵬（左）。本報資料照片

民進黨決定換掉選桃園市長參選人林智堅，改由桃園在地立委鄭運鵬上陣，想藉以止住論文門流失的血。確實，換掉已被台大學倫會宣告抄襲的候參選人絕對需要相當的決斷力，也無問題；但自始至終並未為之前的硬拗道歉，只想藉由換個人就想拚勝選，可能嗎？

仔細分析「堅下鵬上」記者會上，民進黨民進黨秘書長林錫耀與林智堅的說詞，顯然民進黨核心高層仍不願為已被台大判定為抄襲的論文事件作出任何道歉的表示，依舊強調要全力支持林智堅為個人的清白及人格繼續奮戰到底，這番說詞，也等於為鄭運鵬的選戰定了基調。

不要忘了，林智堅幾次振振有詞說明並未抄襲的記者會，鄭運鵬不僅陪同出席，甚至「比林智堅還了解林智堅的論文」、化身主角說明細節並強力背書「絕對是原創」，難道民進黨真把人民當成失憶症患者？

更別忘了，在先前民進黨選對會建議徵召林智堅參選桃園市長後，鄭運鵬立即發文強調樂觀其成，指他會盡力讓「林智堅+鄭運鵬+鄭文燦」成為未來桃園繼續轉型進步的力量，而「市政+國會+中央」就是他所說的鐵三角。如今「桃園鐵三角啟動」的圖卡早已廣傳且深植人心，期待鐵三角之一的鄭運鵬能夠擺脫論文門泥淖，這算盤真不知怎麼打的。也難怪消息一出，網路立即炸鍋，質疑鄭有何臉面替補林智堅？莫非是要上演人格分裂？

直言之，民進黨如此「死不道歉、卻要換人」的政治操作，擺明就是要把此次桃園選戰定調為「綠色是原諒的顏色」的測試之戰。鄭運鵬若當選，不僅可以打臉台大、證明民進黨選舉應變策略的成功，更意味著社會對於政治人物誠信的要求、對於捍衛學術倫理與良知的呼喊，將永遠被政治權謀與話術所埋葬。

在台灣，人民真是不論是非、只看顏色嗎？桃園人的這一票，很快就會給出答案。

鄭運鵬 林智堅 選情評論

相關新聞

【即時短評】民進黨「換堅」桃園藍白陣營能撿到槍？

民進黨宣布林智堅退出桃園市長選舉，改由鄭運鵬上陣，究竟是國民黨、民眾黨撿到槍利多，還是民進黨利空出盡？就看接下來誰能快速...

【重磅快評】不認錯不道歉，蔡英文斷堅尾大不掉

林智堅宣布退出桃園市長選戰，理由是對手利用論文案抹黑，他不願選戰失焦，讓鄭文燦八年政績無法延續，要換戰場捍衛個人清白。堂皇說詞很像他的油頭，髒膩。論文小偷東窗事發，還哭喊都是別人坑害，不肯認錯道歉，顯見人格卑劣，入骨難清。全黨隨著蔡英文搭上失智列車，儘管臨時把抄跑堅推下車，也難扭轉撞山的危機。

【重磅快評】堅下鵬上，莫非綠色真是原諒的顏色？

民進黨決定換掉選桃園市長參選人林智堅，改由桃園在地立委鄭運鵬上陣，想藉以止住論文門流失的血。確實，換掉已被台大學倫會宣告抄襲的候參選人絕對需要相當的決斷力，也無問題；但自始至終並未為之前的硬拗道歉，只想藉由換個人就想拚勝選，可能嗎？

【重磅快評】林智堅抄跑翻車 蔡英文難辭其咎

民進黨桃園市長參選人林智堅下午宣布退選，「論文門」風暴延燒到民進黨必須陣前換將、斷尾求生，起源於說了一個小謊，需要千千萬萬個謊言來圓。蔡英文總統一句「智堅，辛苦了」，鼓動民進黨「全黨挺智堅」，宛如火上澆油，如今「換堅」成真，蔡英文難辭其咎。

【即時短評】蔡英文完整看完台大理由 會只「相信智堅」？

民進黨桃園市長參選人林智堅遭台大認定論文抄襲並撤銷碩士學位，民進黨主席蔡英文昨天要求全體黨公職團結相信林智堅，只見捍衛政...

【即時短評】夏立言訪中 綠營趁機擴大台中市長選舉戰場

兩岸關係緊張之際，國民黨副主席夏立言昨率團出訪中國大陸引發軒然大波，因其身兼台中市政府義務職國際事務委員，台中市長盧秀燕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。