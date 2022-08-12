【重磅快評】林智堅抄跑翻車 蔡英文難辭其咎

民進黨桃園市長參選人林智堅下午宣布退選，「論文門」風暴延燒到民進黨必須陣前換將、斷尾求生，起源於說了一個小謊，需要千千萬萬個謊言來圓。蔡英文總統一句「智堅，辛苦了」，鼓動民進黨「全黨挺智堅」，宛如火上澆油，如今「換堅」成真，蔡英文難辭其咎。

論文抄襲爭議吵了一個多月，蔡英文總統期間至少三次表態支持林智堅。論文門初爆發時，7月7日蔡英文就透過臉書留言聲援林智堅；7月28日蔡英文則在官邸召集派系領袖開會，表態支持林智堅持續對外說明清楚；即使「換堅」傳聞此起彼落，8月10日蔡英文仍堅持在中執會下令「全黨挺智堅」。換句話說，如果沒有蔡英文在背後加持，林智堅或許早就退選，也不必被凌遲至今。

蔡英文猛踩油門，讓民進黨全黨宛如搭上「失智列車」。即使途中，黨內同志高嘉瑜、王世堅、林濁水等人多次急喊煞車，避免「一屍多命」，但車上的乘客彷彿中毒還渾然不知，甚至反咬要求高嘉瑜、王世堅開除退黨，就像電影搭上「屍速列車」的活人只能矇著頭往前衝，不然就是變成亂咬人的殭屍一族，直到撞牆翻車後，才發現災難已無法挽回。

台大撤銷林智堅碩士學位，蔡英文選擇站上台大對立面，綠營還涉嫌指控台大政治打壓。歷史上，只要和台大對幹的威權者，下場都是失敗者，蔡英文當然也不例外；抄襲事證如此明顯，民進黨竟還睜眼說瞎話，在學術真理面前，政治力顯得渺小可笑。

民進黨擅打選戰，如果不是選情難以挽回，換堅慘案也不會發生，如今以退選設停損點，恐怕已遍體鱗傷。不過，林智堅今天跳車、蔡英文急轉彎，可憐的是車上追隨者被摔得鼻青臉腫，直到翻車後才發現真相，原來相信國家相信黨，竟似一場遊戲一場夢。林智堅退選後，換上民進黨立委鄭運鵬參選，但林智堅被質疑的論文門團隊，鄭運鵬也是其中一人，外界質疑，換人會不會是「請鬼拿藥單」？

更關鍵的是，蔡英文在總統官邸召集選務會議，不僅拍板「換堅」，幾乎所有民進黨縣市長參選人都是蔡英文說了才算數，即使她身兼民進黨主席，但蔡英文永遠無法迴避的是國家元首角色，過去關於前閣揆賴清德、監察院長陳菊等人事新聞，總統府都曾先否認、後證實，社會似乎也習以為常，民進黨多次公開否認「換堅」，最後照換不誤；如果國家公器都可以故弄玄虛，上行下效，民進黨的「林智堅們」也就不太令人意外。

皇后的貞操不容懷疑，亦如總統的誠信不容動搖，蔡總統若不斷挑戰人民的容忍力，葬送的將是國家領導人的社會公信力。