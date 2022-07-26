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【即時短評】蔡其昌照顧年輕人 社宅、免費午餐夠嗎？

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌在政見中提到城市要對年輕人友善、宜居的看法。圖／蔡其昌服務處提供
民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌在政見中提到城市要對年輕人友善、宜居的看法。圖／蔡其昌服務處提供

民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌在政見中提到城市要對年輕人友善、宜居的看法。事實上，如何照顧年輕人，讓年輕人能夠生存，不僅僅是台中市的問題，也是整個台灣都面臨的問題，其中牽涉國家的大政策，而如何讓年輕人提高薪資、感覺未來有希望，才是年輕人想要的。

蔡其昌提到台中市的人口減少，並認為「或許」是城市不夠好。是的，因為人口減少還牽涉出生率低、死亡的比出生的多等其他可能因素，需要針對人口減少有更多的調查。依台中市政府統計，不列入台積電投資，外商這兩、三年對台中市的投資已有1兆5百億元，這麼高的投資率，按理應可帶進工作人口，何以人口仍減？值得進一步研究。

大量興建社會住宅、國中小學營養午餐免費，當然市民歡迎，但年輕人更想要的，可能不僅於此。因為，與其住社會住宅，他們更渴望的，是自己能買得起。如果低薪問題未獲解決，薪水在通貨膨脹下生活捉襟見肘，即使住了幾年社會住宅，依然買不起房子。如果房子買不起，年輕人又那裡有心思去結婚生子，即使國中小學營養午餐免費也用不到。

對於台中市國中小學營養午餐免費的預算要多少？蔡其昌的說法和台中市政府的不一樣，前者說是要20億元，但台中市政府說要28億元。但錢從那裡來？蔡其昌說撙節市府不必要的無效置入等，可省下7、8億元，其他得靠他和中央的好關係。這樣的說法，並非植基於穩定的政府預算上，是否真能落實，讓人懷疑。

年輕人的就業、薪資是國家的大問題，如何照顧年輕人，還牽涉人口的增長，不會是僅有台中市有此問題，台中市也不可能獨善其身只有自己好。這樣大的全國大問題，仍有賴執政黨提出有效政策並落實，才能真正把年輕人照顧好，讓年輕人有希望。

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