【重磅快評】長不大的小孩，只有力宏而已嗎？

王力宏、李靚蕾夫妻的離婚，成為全台甚至兩岸最火熱話題。今天事件再度掀起高潮：王力宏的父親發表手寫公開信，批評媳婦當初「以孕逼婚」、索要高額贍養費，並且強調兒子在分居兩年期間，絕對沒有出軌。不料文章一出反而提油救火，讀者紛紛質疑：那年37歲的王力宏，居然還把女友的生理期時間拿來和父母討論，果然是「爸寶」「媽寶」，更等於落實了李靚蕾所說，自己成為王家霸凌對象的指控。

這實在令人想起，1970年代末中國大陸文革之後，流行的「傷痕文學」。有一篇著名短篇小說「疙瘩媽告狀」，描述一位老太太千辛萬苦「上訪」，來到城裡告狀喊冤。碰壁折騰老半天總算找到管道，控訴自己擔任地方幹部、綽號「疙瘩」的兒子，不斷遭到同事的掣肘與欺凌。然而上級仔細一聽卻傻了眼：原來在地方上，疙瘩與其他幹部長年一起作威作福，特權謀私，至於那位專找他麻煩的壞同事，才是唯一堅持按規矩辦事的人。因為地方上官員長期沆瀣一氣，疙瘩媽習以為常，遇上真正奉公守法的人，反而才覺得是壞蛋。

同樣道理，王爸爸當然護子情深，但是他慷慨激昂、振振有詞之餘，外界真正看到的却是：當時已經年近四旬、早就名利雙收的王力宏，居然回到家裡頭，還是沒長大的小孩。自詡「寬厚待人」，多年來被大眾視為書香門第的王家，確實也和許多高知識水準家庭一樣，把小孩照顧到無微不至，認為他們會讀書就好。從兒子求學、求職、交女友、結婚乃至生小孩，都想要過問掌控，即使兒子三四十歲，已經成了國際巨星，還是不願或不敢放手。

這種舐犢情深的情操當然感人，但永遠覺得自己必須替孩子鋪好路，對於他們的成長，恐怕却是弊大於利。這次王爸爸轟轟烈烈上場，背後當然有兒子的拜託或授意，否則根本沒有管道立刻在媒體曝光。結果却如同大老遠進城喊冤的疙瘩媽，讓兒子的形象更萬劫難復。

然而話說回來，國內社會把孩子當成爸寶、媽寶甚至「巨嬰」，又何止是狹義的實質家庭層次？從小孩成為大人，敢於面對問題，能夠擔負責任，是最基本的要件。然而一個永遠在背後扶持的父母，却是妨礙成長、讓孩子永遠長不大的關鍵：反正他（她）做了什麼事情，都有爸媽前來埋單收拾，都會告訴他（她）沒有關係。

這種趨勢也充分展現在政治文化上：臺灣民主化卅年以來的政黨競逐，往往走上競相描繪美好願景，事實上是罔顧可行性的芭樂票。歷經幾任政府下來，政治人物更充分體會到，選民就像是一群巨嬰，甚至像是「朝三暮四」成語故事中的猴子，凡事都只要切緊每場選戰的節奏，所有施政都要在短時間內「有感」，人民就會感到愉快與利多，政府的聲望就能不墜。至於長遠來說，這些偉大計劃是不是寅吃卯糧，是不是草螟弄雞公，只要估計炸彈不會在一時三刻爆炸，老百姓也樂於配合裝傻，誰都不想去深究。

所以，我們面對虎視眈眈的惡鄰，一方面毫不客氣對其詬罵譏諷，以站在其敵對面自誇，但在兵役制度與能源政策上，却完全看不出一點積極備戰的樣子。我們有社會主義國家等級各項全民保險，稅收的等級却是標準古典資本主義的低水位。我們抱怨火車總是誤點、經常出事，却不許近卅年未動的車票漲價。政府面對各種問題，慣於大撒幣或是訴諸芒果乾，就可以讓夠多人封口，讓火頭燒不起來。至於未來會如何？那實在太遠，就到明天再想也不遲。

如果不是決定離婚，王力宏也許還能繼續左右逢源，在爸媽的包容與妻子的默認下，當個快樂的大小孩，繼續得意於歌壇與床笫之間。然而人生的發展，往往最後總是要走到圖窮匕見的那一天，同樣道理，近年國運看似風生水起的台灣，會不會在某一個沒人預料得到的夜晚，遇到某個「李靚蕾」的突襲？