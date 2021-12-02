【重磅快評】開放政府裡的蔡英文「論文門」

蔡英文總統今天出席「2021開放國會論壇」致辭表示，今年立院推出開放國會行動方案，行政院也啟動政府國家行動方案，為加入開放政府夥伴聯盟打下基礎。不過，在蔡政府楬櫫「開放政府」的偉大目標裡，並不包括教育部那份被封存30年的蔡英文教授升等公文與論文檔案。

蔡英文說，這些年來在政府國會與公民團體努力下，台灣持續邁向開放政府、開放國會目標；立院的開放國會行動方案與政院的開放政府國家行動方案，就是台灣努力的成果。台灣在民主防線最前線，願意分享經驗，跟所有民主夥伴一起捍衛、共享民主自由價值。

蔡英文想要與全球民主夥伴分享的經驗，遠的功業記憶模糊，但不知道是否包括最近諸多民主治理成就，例如：如何把人民爭得的公投權利關進鳥籠裡？如何黑箱開放美國萊豬並謊稱禁止萊豬無法加入CPTPP？如何睜眼說瞎話指橋墩下的藻礁上沒有三接工程？又如何把黨務與私務都混充國務濫用行政資源？

最最最重要的是，蔡英文向全球民主夥伴分享的經驗，是不是也包括，號稱擁有1.5個博士學位的國家元首，如何讓她的教授升等公文和論文升格為「國家絕對機密」，封存30年？

蔡英文這份極端機敏的「國家絕對機密」檔案，要到2049年蔡英文93歲時才能解密。30年的封存年限，是《國家機密保護法》對於絕對機密等級文件的期限規定，屆時除非申請並獲准延長，否則檔案必須開放應用。

至少在2049年之前，為避免動搖「這個國家」的國本，蔡英文要求她的國家絕密檔案不能開放應用。

但行政院已在去年宣布啟動「開放政府國家行動方案」。開放政府的理念，是透明、參與、課責、涵容；而開放政府國家行動方案推動的五大範疇，包括「極大化開放資料加值應用」、「擴大民眾參與公共政策機制」、「增加性別及族群包容性對話機制」、「落實清廉施政」及「執行洗錢防制」等承諾事項。

最近蔡英文「論文門」進入新階段。追查「論文門」被告的資深媒體人彭文正，因滯外無法返國出庭而被通緝；旅美學者林環牆公布英國獨立機構資訊特任官辦公室的判決文，指倫敦政經學院校評會否認持有蔡英文的博士口試委員名單和口試報告；蔡英文的律師則警告編造錯假消息者應注意法律責任。

蔡英文「論文門」從島內纏鬥到海外，翻騰不止，最簡單的解決方案之一，就在蔡英文標榜的開放政府。她若能解封其升等公文與論文，除為「論文門」解謎外，也能在「極大化開放資料加值應用」、「擴大民眾參與公共政策機制」兩大範疇裡，滿足開放政府國家行動方案的理念與目標。

開放政府裡的蔡英文「論文門」，能不能拿來向全球民主夥伴炫耀一下？