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【重磅快評】蔡英文總統「藻礁永存」諾言 掐頭去尾剩謊言

聯合報 / 主筆室
蔡英文總統（左）今天上午在桃園市長鄭文燦（右）陪同下，到桃園觀新藻礁、大潭藻礁和大潭電廠視察。記者林澔一／攝影
蔡英文總統（左）今天上午在桃園市長鄭文燦（右）陪同下，到桃園觀新藻礁、大潭藻礁和大潭電廠視察。記者林澔一／攝影

原本外界都以為蔡英文總統已經徹底遺忘了「藻礁永存」的諾言；蔡英文今天特地到桃園看藻礁，接著視察大潭電廠並發表談話，她鄭重宣布：「觀新藻礁已經永存了！」

不過，這一宣布卻更讓人發現，小英曾經的誓言，掐頭去尾後，只剩謊言。

蔡英文8年前造訪觀新藻礁，並親筆寫下「藻礁永存」諾言，此後幾乎未曾聞問。藻礁能否永存，命運未卜；但小英諾言的照片在網路永存，並到處散播。近來「珍愛藻礁」公投更是天天念念叨叨，大家都在努力幫蔡英文恢復記憶。

在公投壓力下，蔡英文今天終於再訪舊地。她說，8年前寫下「藻礁永存」，當時是為了要呼籲「保護觀新藻礁」；而今天，「觀新藻礁已經永存了！」

原來蔡英文祈祝「永存」的藻礁，不是桃園北起大園竹圍漁港、南到新屋永安漁港、綿長27公里的大片藻礁，而是掐頭去尾，只限在桃園藻礁海岸最南段4.3公里的「觀新藻礁」？

當大潭藻礁面臨中油三接工程的破壞與威脅時，外界拿著「藻礁永存」照片質問蔡英文背棄諾言，並對小英的無動於衷感到憤怒；原來是大家表錯情？蔡英文今天終於說清楚了，當初承諾保護的是「觀新藻礁」；至於緊鄰觀新藻礁的大潭藻礁，別自作多情！

好吧，不管蔡英文8年前諾言的真相如何，今天她還是說了，「要保護的不僅是觀新藻礁，更要保護大潭的藻礁」；可是，看在珍愛藻礁者的眼裡，蔡英文只是用謊言在保護大潭藻礁。

蔡英文強調，三接工程沒有蓋在藻礁上，而三接外推的距離有從台北車站到中正紀念堂那麼遠，不會挖到海下的礁石。

但「珍愛藻礁」公投領銜人潘忠政直言蔡英文「睜眼說瞎話」，因為藻礁上明明已經有很大的橋墩矗立起來；他甚至懷疑中油到底是把蔡總統載到那裡看大潭藻礁？這種蒙蔽讓蔡英文儼然是個「被綁架的局外人」。

證諸去年三接工程工作船擱淺就曾造成0.58公頃大面積藻礁受損及保育類野生動物柴山多杯孔珊瑚死傷；今年也疑因三接工程導致淤泥覆蓋藻礁、柴山多杯孔珊瑚遭活埋，雖然中油澄清「沙來沙往」，淤沙屬自然現象，但對三接工程的可能傷害，總難釋群疑。

潘忠政更根本質疑蔡英文「觀新藻礁已經永存了」的說法，因為沒有生態調查數據，如何讓人信服？而電廠入水口導流堤的突堤效應不斷侵蝕，也沒有做長期監測，如何說保護得更好？

民進黨內評估，目前藻礁公投民調已接近五五波，如何鼓勵年輕族群出門投下不同意票，可能是一大關鍵；這或許是蔡英文重遊舊地宣布「藻礁永存」諾言不變的原因。但是，三接不停、藻礁將毀，蔡英文曾經的諾言，只剩謊言。

公投 蔡英文 藻礁 三接 潘忠政

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