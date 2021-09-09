【重磅快評】當「英文台獨」遇上「台獨獵巫」

國慶籌備委員會公布今年國慶主視覺「金陽雙十」，國旗、國號再度被消失，取而代之的是英文「TAIWAN NATIONAL DAY」（台灣國慶日）；國民黨一語雙關地質疑為「英文台獨」。

同一天，蔡英文總統則在臉書發文為張鈞甯打不平，指台灣藝人因為多年前使用「我國」兩個字就遭到對岸言論審查，甚至工作權被封殺，這讓台灣人覺得不可思議，也無法接受。

其實，台灣人不僅無法接受因為使用「中華民國」、「我國」、「國手」等字眼就被言論審查，這是一種粗暴蠻橫的「台獨獵巫」；多數台灣人也不認同以切香腸方式把中華民國邊綠化，或以中英文本有別的投機方式謀獨，這是一種對外搞灰色地帶作戰、對內搞認知作戰的「英文台獨」。

從小S事件到張鈞甯事件，台灣藝人連續遭到小粉紅進行「台獨獵巫」，強迫藝人作政治表態，這對兩岸民間交流與人民情感都造成很大傷害。網路上幾天征戰後，中國大陸官媒紛紛發聲緩頰，台辦也出面滅火，甚至質疑這一切風波都是民進黨水軍反串的陰謀詭計。

「台獨獵巫」在大陸官媒和官方出面澄清後暫歇，但只要不加約束，下一個火苗隨時可能引燃。而「英文台獨」的對內對外大作戰則持續操作中，隨時可能觸發另一波「台獨獵巫」。

蔡英文對「鄰國論」爭議，不作回應或澄清，任其發酵，兼收灰色地帶作戰與認知作戰的內外戰果。國慶籌備委員會雖然解釋後續相關設計將整體規畫，絕對不會沒有中華民國和國旗；不過，「中華民國國慶」幾年來早就被「台灣國慶」擠到邊緣去了。

從「Neighbors／鄰國」到「TAIWAN NATIONAL DAY」（台灣國慶日），確立了「英文台獨」的兩個戰場同步作戰模式：對外搞灰色地帶作戰、對內搞認知作戰。

另一個同步進行的側翼戰場，則是中正紀念堂的「去蔣化」工程。民進黨以其片面定義的「轉型正義」為名，除了仇恨與報復外，背後的意識型態更是配合腰斬中華民國的歷史敍述，抹去中華民國前半世紀的歷史記憶，切斷中華民國跨越兩岸的地域聯結。弔詭的是，如果塗掉了源自「武昌起義」的中華民國開國歷史，十月十日為什麼叫做「台灣國慶日」？

當「英文台獨」遇上「台獨獵巫」，應該警惕，大陸小粉紅濫行「台獨獵巫」，狹隘民族主義將會壞了兩岸人民心靈契合，更會誤了習近平所期望的中華民族偉大復興；而「英文台獨」不但容易誤踩兩岸紅線，更會誤導大陸網民把台灣人都看成台獨，引發更多「台獨獵巫」事件，形成惡性循環，台海更難平靜。