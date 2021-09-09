快訊

多家銀行公布五倍券數位綁定加碼 最高5倍變10倍

桃園強化版二級警戒 鄭文燦：延長到9月23日

【重磅快評】當「英文台獨」遇上「台獨獵巫」

聯合報 / 主筆室
國慶籌備委員會昨天發布今年國慶主視覺「金陽雙十」，未見國旗、國號，卻見英文「TAIWAN NATIONAL DAY（台灣國慶日）」。圖／內政部提供
國慶籌備委員會昨天發布今年國慶主視覺「金陽雙十」，未見國旗、國號，卻見英文「TAIWAN NATIONAL DAY（台灣國慶日）」。圖／內政部提供

國慶籌備委員會公布今年國慶主視覺「金陽雙十」，國旗、國號再度被消失，取而代之的是英文「TAIWAN NATIONAL DAY」（台灣國慶日）；國民黨一語雙關地質疑為「英文台獨」。

同一天，蔡英文總統則在臉書發文為張鈞甯打不平，指台灣藝人因為多年前使用「我國」兩個字就遭到對岸言論審查，甚至工作權被封殺，這讓台灣人覺得不可思議，也無法接受。

其實，台灣人不僅無法接受因為使用「中華民國」、「我國」、「國手」等字眼就被言論審查，這是一種粗暴蠻橫的「台獨獵巫」；多數台灣人也不認同以切香腸方式把中華民國邊綠化，或以中英文本有別的投機方式謀獨，這是一種對外搞灰色地帶作戰、對內搞認知作戰的「英文台獨」。

從小S事件到張鈞甯事件，台灣藝人連續遭到小粉紅進行「台獨獵巫」，強迫藝人作政治表態，這對兩岸民間交流與人民情感都造成很大傷害。網路上幾天征戰後，中國大陸官媒紛紛發聲緩頰，台辦也出面滅火，甚至質疑這一切風波都是民進黨水軍反串的陰謀詭計。

「台獨獵巫」在大陸官媒和官方出面澄清後暫歇，但只要不加約束，下一個火苗隨時可能引燃。而「英文台獨」的對內對外大作戰則持續操作中，隨時可能觸發另一波「台獨獵巫」。

蔡英文對「鄰國論」爭議，不作回應或澄清，任其發酵，兼收灰色地帶作戰與認知作戰的內外戰果。國慶籌備委員會雖然解釋後續相關設計將整體規畫，絕對不會沒有中華民國和國旗；不過，「中華民國國慶」幾年來早就被「台灣國慶」擠到邊緣去了。

從「Neighbors／鄰國」到「TAIWAN NATIONAL DAY」（台灣國慶日），確立了「英文台獨」的兩個戰場同步作戰模式：對外搞灰色地帶作戰、對內搞認知作戰。

另一個同步進行的側翼戰場，則是中正紀念堂的「去蔣化」工程。民進黨以其片面定義的「轉型正義」為名，除了仇恨與報復外，背後的意識型態更是配合腰斬中華民國的歷史敍述，抹去中華民國前半世紀的歷史記憶，切斷中華民國跨越兩岸的地域聯結。弔詭的是，如果塗掉了源自「武昌起義」的中華民國開國歷史，十月十日為什麼叫做「台灣國慶日」？

當「英文台獨」遇上「台獨獵巫」，應該警惕，大陸小粉紅濫行「台獨獵巫」，狹隘民族主義將會壞了兩岸人民心靈契合，更會誤了習近平所期望的中華民族偉大復興；而「英文台獨」不但容易誤踩兩岸紅線，更會誤導大陸網民把台灣人都看成台獨，引發更多「台獨獵巫」事件，形成惡性循環，台海更難平靜。

台獨 國慶

延伸閱讀

張鈞甯遭中國網友攻擊 國台辦反指台灣政媒挑撥

陸女星連沾吳亦凡、張鈞甯 三部新戲全刪成最慘受災戶

心疼女兒盼她「不要勉強」　張鈞甯媽喊話：不適應就回來！

張鈞甯聲明認同中國人　劉樂妍揭「台灣人不愛國」原因

相關新聞

民眾黨2022提名辦法出爐 這6縣市最可能派首長候選人

民眾黨今召開中央委員會臨時會，通過「2022年地方公職人員選舉提名辦法」，訂出比選罷法更嚴格的候選人資格，若各區有意參選...

立院將開議藍營喊杯葛蘇揆報告 柯建銘：EQ、IQ要進步

立法院明將朝野協商決定開議日期，民進黨立法院黨團總召柯建銘今表示，預計17日開議，若明天協商不成，就召開談話會處理開議時...

疫情升溫發振興券？柯文哲：不內用要促進消費不是奇怪

行政院確定10月8日起可領取振興五倍券，領取後就是雙十連假，遭質疑是否等同鼓勵民眾連假出遊消費，面對台灣已有Delta病...

【重磅快評】當「英文台獨」遇上「台獨獵巫」

國慶籌備委員會公布今年國慶主視覺「金陽雙十」，國旗、國號再度被消失，取而代之的是英文「TAIWAN NATIONAL D...

影／顏寬恒投入刪Q當志工 陳柏惟：遺憾！放下顏家正式宣戰

台中市第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案10月23日登場，前立委顏寬恒昨天在臉書宣布以義工身分，參與罷免團體的活動，被視為...

國台辦稱謀獨挑釁 慶籌會：邊緣化中華民國格外諷刺

國慶籌備委員會昨天發布110年度國慶大會主視覺，出現「 TAIWAN NATIONAL DAY 2021」（台灣國慶日2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。