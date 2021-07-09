【重磅快評】國防部改派文職副部長 蔡政府為掩護他？

7月1日國軍高層異動，然而國防部軍政副部長卻懸而未決，直到9日政院發布，由國防部前常務次長柏鴻輝出任。媒體報導，這是蔡政府「首度任用文職國防部副部長」。然而蔡政府為何打破向以現役上將擔任副部長的慣例（副部長依法可派上將或特任官）？而且以備役空軍中將擔任副部長，更打破國防部副部長的傳統，箇中道理何在？

柏鴻輝是前任國防部長馮世寬的愛將，「大鵬」一直推薦他升上將或接漢翔，都未如願。柏鴻輝未能出線的一大原因，是未擔任過飛行聯隊長、作戰指揮部指揮官等重要職務，在軍中發展相對吃虧。不過柏鴻輝向以口才便給、為人風趣著稱，又曾擔任駐美軍事代表團長，對於國會聯絡以及對美交流，都可謂斲輪老手。預期未來他擔任副部長，主要業務仍會在此兩個範疇。

儘管如此，上將等級的副部長改派中將，仍然堪稱異數。深究決策原因，應是府方打算讓海軍司令劉志斌上將，未來能接任參謀總長。

立院正討論修訂軍士官服役條例，未來參謀總長可望不受64歲屆齡限制。如今蔡政府剩下三年任期，合理情況推估，在陳寶餘之後，應還可任命一位總長。

先前外界猜測黃曙光退伍後的參謀總長接班人，曾有兩種猜測，都言之成理：一是依據軍種輪替習慣，在沈一鳴（空）、黃曙光（海）之後，應由陸軍上將（王信龍或陳寶餘）出任；二是依據蔡政府前兩位軍政副部長李喜明、沈一鳴都接參謀總長的慣例，由時任副部長張哲平上將擔任。

然而層峰決定，將熱門人選張哲平調往國防大學，卻找出已退伍的柏鴻輝接任軍政副部長，等於自斷「副部長接總長」的慣例。

現役高階將領中，劉志斌無疑與民進黨淵源最深。他在陳水扁時期曾任總統府武官，與不少綠營政治人士熟稔。105年蔡英文當選總統，就挑選其為侍衛長，同年7月1日由蔡總統主持晉任中將。侍衛長卸任後，劉志斌仕途一路順遂，先接掌全海軍權力最大的艦隊指揮部，再轉任海軍副司令，4個月後調任副參謀總長執行官，只擔任中將還不滿3年，就晉任二級上將。直到今年7月1日同屬海軍的梅家樹晉任上將，之前27個月，劉志斌都是全國最年輕的上將。

政壇與軍中普遍相信，在蔡政府卸任前，劉志斌將被拔擢為參謀總長。此次人事調動也符合這個推測：如果現在由張哲平接黃曙光，下一任總長勢必要輪回陸軍，劉志斌就將失去機會。

參謀總長慣例都由最資深上將出任，在陸官69年班的陳寶餘與海官73年班的劉志斌之間的現職上將，還有軍備副部長王信龍（專科69年班）、國防大學校長張哲平（空官71年班）、陸軍司令徐衍璞（72年班）、空軍司令熊厚基（72年班）。王、徐與陳寶餘同屬陸軍，接總長機會不大。可能影響劉志斌的競爭者，只有空軍的張、熊二人。

如此也可推測，陳寶餘將擔任總長相當一段時間，直到張、熊屆齡退伍，或高層提前替二人安排「疏處」，劉才能順理成章出掌參謀本部，成為軍令系統之首。