【重磅快評】神啊！ 誰能放我颱風假？

2018-07-11 09:45 聯合報 主筆室



台北市沒放颱風假，基隆通勤族一早到火車站才發現很多區間車不是停開，就是延誤。記者游明煌／攝影 分享 facebook

瑪莉亞是個討喜的颱風，雨水不過量的多，風也不算大，最正面的貢獻，是讓「颱風假」下放到縣市各自決定，視客觀風雨決定勞工應到班與否。這仍不足，颱風天要不要上班，應該交給勞工自主決定，雇主必須尊重勞工的決定，不得扣薪或要求補班。

翻遍法令，沒有「颱風假」這名目，因為冠上「假」，就是長官放給部屬、上級放給下級。事實是依照《職業安全衛生法》勞工有所謂的「退避權」，颱風天勞工覺得上班途中有安全顧慮，可以行使退避權，報告上級後不到班，雇主不得認其曠職或扣薪。

所謂退避權，關鍵精神在勞工個人判定，相信勞工熱愛工作，也忠於服務的事業，實在是因為安全顧慮，不得不放棄到班，這是為事業體保留戰鬥力，避免上班途中勞動力受到損傷。

台灣由縣太爺決定放颱風假與否，實在是荒腔走板。以台中市為例，從最西的梧棲港，到最東的武陵農場，距離不只1百公里；海拔更是0到3千，市長怎可能做出全市一體適用的颱風假與否？

由縣市長做決定已明顯不宜，台灣更誇張的再升級，由「生活圈」齊一步調，例如過去北北基桃同一步調上班上課。「生活圈」是都市計畫的概念，認為區域內產業、生活、作息密切連動，都綁在一起。尤其台灣因為房價高，更讓都會區與周遭衛星城鎮緊密連動，因而本該因地制宜的事務，也收歸生活圈的首腦們來決策。

颱風天勞工要不要到班？請尊重勞工的自主決定，日本的作法值得參酌。日本的公私機構不曾下達過勞工應否到班的指令，基本概念是相信勞工忠於工作，除非有不得已、無法克服的通勤障礙，一定會趕來上班；所以，看到勞工沒有到班，相信他因通勤困難，也就給假一天。事實是勞工因無法到班感到抱歉，早已聯繫請假。

台灣的狀況與日本不同，甚至更複雜；接送小孩、安親班、課輔，都讓準時到班的難度升高；尤其「賺一天颱風假」的偏差心態，讓本不合宜、由上而下的現行颱風假決策模式更難導正；不客氣地說，防颱防災的明顯失焦，變成「颱風假怎麼放」？這樣的防救災水準當然不行。