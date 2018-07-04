【重磅快評】太怪了！ 政府部門竟為陳師孟一人開綠燈

2018-07-04 16:38 聯合報 主筆室



監委陳師孟果然有一套，雖立案調查「2009年司法節慶祝大會演出諷扁行動劇」受阻，今天仍二度約詢前總統陳水扁，還刻意安排了一場拜會秀，在約詢之後讓陳水扁「順便」拜會監察院長張博雅，要求張收回「陳師孟迴避」的成命，雙陳一搭一唱，成了今日票房最高的鬧劇。

陳師孟上任監委後，為了調查檢察官編導諷扁舞台劇之事，3月20日帶了3名調查官到高雄市扁家詢問陳水扁，事後還撂話希望參與這齣舞台劇的檢察官能反省致歉，如果不致歉，會考慮或研議懲處；未料，當事人之一的前檢察官慶啟人聲請陳師孟迴避，監察院紀律委員會作成決議陳師孟應迴避，但陳師孟不甩迴避禁令，再約談北檢檢察官後向張博雅「自首」，並硬掰「句踐復國」典故，說要翻盤，還要以牙還牙，劇情不輸電影情節。

陳師孟毅力過人，說到做到，今天再演續集，把陳水扁從高雄請到台北進監察院約詢，再度突襲監察院，秘密「約詢」也就算了，約詢完了後，陳師孟還安排陳水扁會見張博雅，還要送上陳情書，訴求他過去受司法審判半途換了法官，現在監院調查半途也換監委的遭遇，要求張博雅收回「陳師孟迴避」的成命。

這一連串的鋪排很耐人尋味，陳水扁一方面抗議監察院調查他的案子半途換監委，但卻同時接受陳師孟的約詢，顯然矛盾；而陳師孟在紀律委員會作成迴避決議後仍擅自約詢陳水扁，視決議如無物，侵犯主責監委的職權，整個監察院卻悶不作聲，到底有何難言之隱？ 難道懼怕陳師孟以牙還牙的恫嚇嗎？監察院如果連這點事都搞不定，人民如何能再信監察院能有何作為?