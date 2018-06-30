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【重磅快評】川普「友台」模式 對台灣不是件好事

2018-06-30 10:50聯合報 主筆室

美國總統川普。本報資料照片 特派記者張加／攝影
美國總統川普。本報資料照片 特派記者張加／攝影
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就在美國國防部長馬提斯結束訪中之行後，報載美國國務院提議在AIT新館駐紮海軍陸戰隊，姑且不論美國行政部門最終是否會通過，此議將會在美中台三邊關係掀起一陣波瀾。

自從川普政府上台之後，美國在對中政策方面，似乎已經演變出一套定律與模式，也就是川普在對中外交出現大轉變之前，他會先派出官員赴中國大陸進行溝通，提出美國在這項問題的底線，並探詢中國政府的看法，如果中國的回應，不符合美國的利益，之後美國政府便會大舉對中進行報復。

例如在美中貿易展開大戰之前，美國便曾派商務部長赴中進行溝通協調，要求中國在美國要求的品項上進行讓步，結果中國的退讓並不如美國所預期，之後美國便對中國大打貿易戰。

而這次美國利用「川金會」緩和朝鮮半島局勢之後，抗衡中國軍事崛起便成為川普政府的主要戰略目標，而身為印太戰略兩大支點的台海與南海，自然成為美中衝突的焦點。

而這次美國也行禮如儀，派國防部長馬提斯赴中國了解大陸在南海問題的底線，從馬提斯返國後，美國便大打台灣牌，提議在AIT新館駐紮海軍陸戰隊，可以看出馬提斯的中國行並不順利，美中在南海、台海問題上不僅存在相當大的歧見，還互不相讓。

由此可見，在AIT新館駐紮海軍陸戰隊，將會是美國對中開展軍事戰的首部曲，也是美國大打台灣牌的的起手式。

從過去的經驗看來，一旦美中衝突升高，台灣總會是首當其衝，面對這種局勢，台灣應該要在美中兩大國之間審慎以對，以避免成為美國抗衡中國的籌碼。

但很可惜的，我們看到近期外交部、陸委會還不斷地以語言挑釁中國，升高兩岸的衝突，甘淪為美國抗衡中國的急先鋒，這對民進黨反中的意識形態來說，也許是件值得歡欣鼓舞的事，但台灣來說，川普的「友台」模式，卻不是件好事。

川普海軍

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