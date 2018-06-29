【重磅快評】怎知另個柯文哲不是從「台灣國」冒出來？

2018-06-29 14:16 聯合報 主筆室



台北市長柯文哲昨上午到台北車站視察災防演練，不料卻遭獨派人士丟鞋抗議，痛罵柯文哲「不要做中共同路人」。柯文哲則自嘲，還沒演習，就有人要試試看。

十分火大的獨派團體「台灣國辦公室」其後發出新聞稿表示，蔡英文總統發出呼籲國際社會聯手制約、遏止中國的霸權擴充的正義之聲，卻被柯文哲揶揄為「否則力量不夠，跟人家大小聲，只會被笑而已」。按照柯文哲這種失敗主義的信念，那麼以色列及北韓早該繳械投降了，難道柯文哲的心裡就是想投降中國嗎？

他們並嗆聲，絕對要讓媚中害台的柯文哲落選，要將紅軍的勢力永遠趕出台灣。而臭鞋丟臭柯，正是要丟醒滿腦大一統思想的柯文哲。

看起來，獨派發起的台獨作為，就是丟幾雙臭鞋，將統一思想「丟醒」便罷！要再多點什麼，也沒有了。不過，丟臭鞋的招數，以前用在馬英九身上還頗管用，這回就準備在柯文哲身上如法砲製，目的就是要把柯文哲鬥臭，讓他從此失去政治舞台！

這招成本小、效果大，媒體不就報導了嗎，柯Ｐ顯然也不免有些狼狽，然而，這又未免托大了柯文哲的作用與魅力，彷彿柯文哲一人就可以掀起「兩岸一家親」的浪潮，讓年輕人贏糧景從？

其實獨派經常搞不懂的是，台獨的自身是沒有力量的，台獨聲勢的高低浮沈，並不是真的靠幾本課綱與教科書，將民眾徹底洗腦就夠了；台獨其實只是一個鏡像，是對於中共當局的情緒投射，北京的作為若令人厭惡，台獨情緒就會高漲，但北京若有感動人心的措施，台獨情緒也將隨之陡降！

日前由親綠團體作出來的民調，首次出現台灣民眾對中國大陸的好感度高於惡感的記錄，即意味大陸的若干對台措施，已確實擊中了許多人的內心，讓人感受到它背後的善意。「兩岸一家親」不是經由口號塑造出來的，可是從真實的步驟與措施贏得的。

如果教科書真可以洗腦，那當年兩蔣的教科書豈不就可將民眾的思維永遠固守於統一的追尋之上，那裡可能生下、孵化出如今的獨派來呢？

教科書辦不到的事情，丟臭鞋就更辦不到了！獨派豈太過天真，彷彿將統派的思維趕出台灣，台灣二千三百萬人就會從此成為禁臠，永遠不會過問島外的世界如何變化？

其實不只是獨派，整個蔡政府亦復如此，陸委會不准已經駐點十年東南衛視記者葉青林再度入台，也是以為將這些大陸記者拒於門外，蔡政府媚日的真相就不會被人發現！