【即時短評】拆獸碑是抹掉歷史印記的愚蠢行為

2018-06-18 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



宜蘭縣礁溪天主堂的歷史才55年，是外籍神父來宜照顧當地小兒麻痺孩童的教堂，去年11月文化局暫列歷史建築，因無一步作為，6月6日被所有權人悄悄拆毀，引起各界撻伐；沒想到，同是民進黨執政的彰化縣文化竟以屬於新建的建築又妨礙交通理由，同意縣府自拆象徵永靖發展史的獸魂碑，讓人拍案驚奇。

獸魂碑是1986年間改建，確實不符文化資產保護法的保存條件，但獸魂碑與不遠處的清朝道光年間（1835年）興建的城腳媽廟之間廣場，是彰化縣日據時期很重要的豬灶（屠宰場），才豎立獸魂碑，當地早年荒涼，是永靖鄉發展史的遺跡，有它的特殊性，拆掉獸魂碑就是抹去永靖人的歷史印記。

保存歷史建築已是保護台灣本土歷史文物的共識，政府無心又無力維護具有歷史意義的建築，已遭文史工作者批評；像彰化市首任民選市長杜錫圭故居保存完整，因文化局的態度消極，2016年10月列為暫定古蹟後無進一步作為，3個月後新地主和建商利用假日偷拆，已遭撻伐，如今竟然要主動拆掉獸魂碑，實在不可思議。

日治時期的獸魂碑高10公尺的圓柱杆，內水泥外洗石，柱上浮雕「獸魂碑」三個大字以慰生靈，建物是上窄下寬碑體下方有圓盤兩座，圓盤下有四支架。當年政府要拆除日本殖民歷史的遺跡，1986年間彰化縣政府在溪湖鎮成立肉品市場公司和新式屠宰設備，永靖豬灶沒落，舊碑因「去日政策」遭拆除後就地重建。