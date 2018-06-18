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【即時短評】拆獸碑是抹掉歷史印記的愚蠢行為

2018-06-18 20:27聯合報 記者何烱榮╱即時報導

宜蘭縣礁溪天主堂的歷史才55年，是外籍神父來宜照顧當地小兒麻痺孩童的教堂，去年11月文化局暫列歷史建築，因無一步作為，6月6日被所有權人悄悄拆毀，引起各界撻伐；沒想到，同是民進黨執政的彰化縣文化竟以屬於新建的建築又妨礙交通理由，同意縣府自拆象徵永靖發展史的獸魂碑，讓人拍案驚奇。

獸魂碑是1986年間改建，確實不符文化資產保護法的保存條件，但獸魂碑與不遠處的清朝道光年間（1835年）興建的城腳媽廟之間廣場，是彰化縣日據時期很重要的豬灶（屠宰場），才豎立獸魂碑，當地早年荒涼，是永靖鄉發展史的遺跡，有它的特殊性，拆掉獸魂碑就是抹去永靖人的歷史印記。

保存歷史建築已是保護台灣本土歷史文物的共識，政府無心又無力維護具有歷史意義的建築，已遭文史工作者批評；像彰化市首任民選市長杜錫圭故居保存完整，因文化局的態度消極，2016年10月列為暫定古蹟後無進一步作為，3個月後新地主和建商利用假日偷拆，已遭撻伐，如今竟然要主動拆掉獸魂碑，實在不可思議。

日治時期的獸魂碑高10公尺的圓柱杆，內水泥外洗石，柱上浮雕「獸魂碑」三個大字以慰生靈，建物是上窄下寬碑體下方有圓盤兩座，圓盤下有四支架。當年政府要拆除日本殖民歷史的遺跡，1986年間彰化縣政府在溪湖鎮成立肉品市場公司和新式屠宰設備，永靖豬灶沒落，舊碑因「去日政策」遭拆除後就地重建。

碑塔是人為建物，遺跡屬於歷史。去過阿里山的人都知道，森林間有一座1935年日本人興建的樹靈塔，與獸魂碑一樣有其歷史意義。日本人和台灣人一樣相信萬物有其靈性，砍伐、宰殺後有亡靈，為求心安而建塔造碑祭拜。比利時有拿破崙戰敗的滑鐵盧古戰場，歷經二百多年，至今仍是一片大草原，保持地形原貌，就是要留下歷史遺跡。文化局請高抬貴手，讓獸魂碑繼續與永靖歷史一起存在吧。

彰化縣政府17日下午普度儀式，準備拆除紀念當地早期是屠宰場的獸魂碑（前），引來文...
彰化縣政府17日下午普度儀式，準備拆除紀念當地早期是屠宰場的獸魂碑（前），引來文史工作者撻伐。照片／彰化縣政府提供
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永靖鄉永安街和文建街轉角的「獸魂碑」是永靖發展的歷史印記，已列入鄉土教材。記者何...
永靖鄉永安街和文建街轉角的「獸魂碑」是永靖發展的歷史印記，已列入鄉土教材。記者何烱榮／攝影
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彰化縣在1986年間成立溪湖肉品市場，在屠宰場前興建獸魂碑並定期祭拜獸靈。記者何...
彰化縣在1986年間成立溪湖肉品市場，在屠宰場前興建獸魂碑並定期祭拜獸靈。記者何烱榮／翻攝
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這是永靖鄉退休校長蕭富雄家人在1976年拍攝喪家在獸魂碑廣場舉辦「弄樓」儀式中表...
這是永靖鄉退休校長蕭富雄家人在1976年拍攝喪家在獸魂碑廣場舉辦「弄樓」儀式中表演雜耍的舊照片，後方就是日據時期留下的獸魂碑。記者何烱榮／翻攝自邱美都老師所著「走讀永靖街」。
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永靖鄉永安街和文建街轉角的獸魂碑、廣場和附不遠處的城腳媽廟，是永靖發展的歷史印記...
永靖鄉永安街和文建街轉角的獸魂碑、廣場和附不遠處的城腳媽廟，是永靖發展的歷史印記。記者何烱榮／攝影
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文化局歷史建築
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