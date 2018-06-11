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【重磅快評】無損言論自由？你根本不懂蔡政府！

2018-06-11 07:39聯合報 主筆室

蔡政府全面防堵「假新聞」。 記者林澔一／攝影
蔡政府全面防堵「假新聞」。 記者林澔一／攝影
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民進黨立委邱志偉等十餘人提案修法，擬在《社會秩序維護法》中增訂「散播假新聞」罪，違者可處三日以下拘留或三萬以下罰鍰。相信沒有人會說假新聞須保障、不該打，但若交給民進黨政府以警察、行政手段來打，只怕是「請索命鬼拿藥單」！

民進黨這一波打假新聞的著力點有二，一是近期香蕉生產過剩引發滯銷，但國民黨南投縣黨部卻在臉書張貼十年前香蕉棄置舊照，因此被指為移花接木散布假新聞；另一則是被譏為「二百五高薪實習生」的北農總經理吳音寧，上特定節目澄清其每月薪水只有十四萬元，搭配總統蔡英文「一聲令下」、蔡政府上下齊力消毒、反攻二百五十萬高薪說法根本是假新聞。

既然是主打水果價格戰，人民不健忘的話，應當還記得不過在六年多前總統大選前夕，蔡英文領軍的民進黨製作「攏總無採工」月曆文宣，指柿子一斤慘跌剩兩元，引發國、民兩黨「柿子大戰」。

結果經過十餘天新聞震盪，證實是民進黨文宣「出包」，一斤兩元說的是低價水柿價格卻搭配高價甜柿照片，「出錯兼強辯」更造成反效果、讓蔡英文在農業縣市的支持度大降，民進黨終於驚覺歹誌大條，蔡英文也被迫於兩周後為文宣相片「誤植」道歉。

反觀此次香蕉盛產跌價，農委會以一斤五元收購做肥料、集散地堆置成山等都是事實，國民黨也在第一時間即對誤植舊照道歉。兩相比較，民進黨政府又何以厚顏至斯敢說要打假新聞？

又以蔡英文力挺的吳音寧為例，她被譏為「年薪二五○萬實習生」後，不是拿出相關資料於市議會或舉行記者會澄清說明，卻是上立場鮮明的政論節目取暖討拍，兼由主持人作球給她宣稱「月薪十四萬」。結果反經「議會公證」她的「月薪加每月加給加年終獎金」年薪為二四八萬元。到底是月薪十四萬說法是假新聞，還是年薪二五○萬是假新聞？又何勞蔡政府來打，民眾心裡早有定論矣。

民進黨創黨前後確實有不少先輩們為言論自由奮鬥打拚，甚而主張爭取百分百言論自由的鄭南榕還犧牲了生命，凡此，均成為後輩們選戰無往不利的政治提款機。而今這些坐享其成的後輩們不知是否被執政無能給搞昏了頭，竟然把腦筋動到想限縮堪稱立黨神主牌的言論自由頭上，高層未能藉由黨政平台力擋已屬無能，行政院竟然還表示「尊重」、「會在國家安全與言論自由間取得平衡點」。

立場如此反覆、作為如此霸道卑劣，不禁讓人想到網紅的「大雄、老師、胖虎」哏：

老師：「大雄，民刑法等早對誹謗、謡言有所規範，如今蔡政府（胖虎）不過只想再管些假新聞散布，真會損及言論自由？」

大雄：「沒有言論自由了。」

老師：「你根本不懂言論自由！」

大雄：「你根本不懂蔡政府！」

假新聞民進黨蔡英文

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