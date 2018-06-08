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【重磅快評】小英不辭砲火保人 原來三貴最貴是音寧

2018-06-08 15:08聯合報 主筆室

吳音寧（右）惹議，總統蔡英文（左）出面全力護盤。 聯合報系資料照
吳音寧（右）惹議，總統蔡英文（左）出面全力護盤。 聯合報系資料照
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蔡英文不辭砲火，連自己的臉都晾出來賣，就是要力保吳音寧。我們終於發現了，功在黨國的吳三貴裡頭，最「貴」的就是吳音寧。

在吳三貴裡頭，姑不論連丟兩邦交還穩坐泰山的吳釗燮，眾人一定都有個疑問，吳茂昆可是立了大功，他一上來就真的就把管爺管中閔給拔了，或許只拔了一半，但另外這一半要怪台大，已不是吳茂昆的責任了，蔡英文卻還是讓他走人，還打破了誤闖政治叢林的小白兔宗才怡的記錄；相反地，吳音寧什麼事兒都沒幹，還盡出一些紕漏，譬如買殘菜、吃魚翅宴、送洋酒，憑什麼蔡英文卻全力護盤？

有人說，吳茂昆只是客卿，吳音寧可是隸屬勢力盤根錯節的新潮流，蔡英文如今就是靠新潮流維繫權力，到底哪個重要一目瞭然？可是，明明白白地她在上頭就是會減分，難道新潮流這麼大的一個派系，沒有人的頭上有長腦嗎？很顯然，民進黨傾全黨之力護一小女子，絕不是表面上看的那麼簡單！

最合理的解釋，其實已經有許多人都看出來了，保住吳音寧是為了向韓國瑜揮刀。台北地檢署上個月分案調查吳音寧的「送菜案」，日前吳音寧又被踢爆送洋酒給民進黨部，雖然吳和民進黨都否認「洋酒案」，但四天前，北檢決定一併釐清此案時，卻天外飛來一筆說，要同時調查前總座韓國瑜時期是否就已有這類業務推廣經費，以及用途有無涉及「背信」、「貪瀆」等不法情事。 

這真是史上最大膽的司法恫嚇，爆爭議的是A，卻大喇喇地說要查B，北檢難道以為台灣人的智商都是八十七分，看不出來它葫蘆裡賣的是什麼藥！？

看來吳音寧也不是蔡英文真要保的對象，蔡英文要保的是陳其邁，如果連高雄都被人翻了，蔡英文還能坐的安穩嗎？不妨想像一下，到了選前三十天、十五天，韓國瑜如果民調竟然還膽敢跟陳其邁在誤差範圍內，這時，北檢突然說依偵查進度，韓國瑜北農任內涉嚴重背信、甚至貪瀆，不必真的偵結起訴，只要放點風聲給某家報紙或雜誌登個頭版、封面，韓國瑜不就再見了嗎？

現在，吳音寧的北農寶座，是否就繫於她如何全力配合北檢偵辦？蔡英文說，吳音寧是一個「會做事」的人，這時也瞬間秒懂，此事非彼事，大概就是配合辦事的意思！

不過話說回來，選民的智商真的不是八十七分，他們也不是吃素長大的，用這種手法搞政治，小心變成迴力鏢，傷人一百，自損三千，反而加速自己的垮台。飲鴆不能止渴，蔡英文最好三思！

吳音寧韓國瑜蔡英文

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