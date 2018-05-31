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【即時短評】打臉、黑箱、喬 國民黨還是國民黨

2018-05-31 07:06聯合報 記者程平／即時報導

國民黨主席吳敦義。聯合報系資料照
國民黨主席吳敦義。聯合報系資料照
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針對年底縣市長選舉，國民黨僅剩新竹縣尚未完成提名，但國民黨卻在黨主席吳敦義系統的中常委提案下，推翻原先全民調的決議，要重新決定提名方式。回想吳敦義曾說「多年以來都使用全民調方式」的話，言猶在耳，現在剩下最後一席卻改變遊戲規則，這不是因人設事，什麼才是因人設事？

國民黨現在的做法有幾點可議之處。首先，中常會通過決議，推翻原本提名辦法中若協調不成就採全民調決定人選的方式。但吳敦義在5月18日曾針對新竹縣是否採取全民調答覆媒體提問時說，「沒有人事前說好，連續3次協調都沒有一致結論」，現在中常會翻案，證明原本應該採取全民調，難道中常會是在打臉黨主席？

第二、根據媒體報導，科技大老、「民國黨員」宣明智，曾經親自拜會吳敦義，要求不要全民調，直接提名新竹縣副縣長楊文科，但吳敦義堅持不說明二人在會面時談了什麼，現在國民黨中常會卻在吳系中常委提案下推翻全民調決議，吳敦義的不說明，算不算黑箱？

第三、原本也要爭取提名的新竹縣副議長陳見賢，在吳敦義與前主席洪秀柱競爭黨主席時，就是吳敦義在新竹的重要支持者，因此陳見賢被吳敦義指派接任新竹縣黨部主委時就被質疑「球員兼裁判」，現在陳見賢更以提名林為洲就脫黨參選做威脅，黨中央突然修改內規，是吳敦義是在還人情債嗎？

第四、吳敦義在去年12月20日曾說，尚未提名的縣市，若協調不成，進入初選機制，採「全民調」決定候選人。在今年2月10日協調台南市長參選人時也說，協調不成則採取全民調產生提名人選，吳敦義也同時盛讚，盧秀燕在台中以些微民調差距打敗江啟臣，兩人展現風度是初選典範，那時的吳敦義是不是現在的吳敦義？

吳敦義說，新竹縣長人選輩出，又因是執政縣市非贏不可，整合的艱難遠超過外界想像。但初選過程翻案自打臉、黑箱、還人情的戲碼接連上演，顛覆掉的卻是全民調這種最基本的民意展現方式，吳敦義真以為繼續用家長式領導「整合」了國民黨，新竹縣民的選票也會乖乖被「整合」嗎？

吳敦義民調國民黨
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