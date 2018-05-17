親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
udn鳴人堂
社論
重磅快評
民意論壇
聯合報名人堂
聯合好評
聯晚私房新聞
udn相對論

跳傘為什麼沒打開？ 前保傘連士兵一句話令人心酸

【重磅快評】蔡英文不忘老兵 卻要老兵忘蔣驅往異域？

2018-05-17 15:23聯合報 主筆室

昨天的民進黨中常會，游錫堃和退休教師周家安為六萬無人祭掃、荒煙傾頹的榮民孤墳請命，蔡英文裁示請行政團隊研商合適辦法，並強調：「我們不會忘記曾經為這個國家犧牲、奉獻的人。」

湮沒在台灣各地公墓最幽暗角落的孤墳，六萬單身榮民早就成了被時代徹底遺忘的孤魂野鬼。早該對他們進行普查、安置到軍人公墓，起碼讓這些已經無法返鄉的單身榮民，有一個永久的歸宿，永享俎豆馨香。

這樣的工作，甚至連「做功德」都稱不上，只是對這群曾以生命為這個國家犧牲、奉獻的人的基本尊重。

現在已經退休的周家安老師，注意到這些早被遺棄坍壞的榮民孤墳，去年就曾以榮民子弟的身分，呼籲許歷農運用他的影響力要求退輔會重視；他也投書聯合報，呼籲政府給這批無法發聲陳情的榮民一個永遠安息的處所。

周家安以「吃台灣米長大」的心情，多年來積極投入為宜蘭立史的工作，並在游錫堃擔任宜蘭縣長時，協助整合編修縣史。現在，藉著被外省榮民繼父扶養長大的游錫堃之力，把六萬榮民孤墳問題帶進民進黨中常會，盼獲執政黨重視。

所以，你沒看錯！這是在民進黨中常會上的討論，這是蔡英文的裁示！這是退輔會失職！國民黨更應該慚愧懺悔！

不過，這會不會也讓這些生前孤苦的榮民，在身後繼續感到慌惑？

游錫堃把討論榮民孤墳的報告結論，導向「結束時代悲劇，邁向正常國家」。他在民進黨主席任內促成《正常國家決議文》通過，要破除一中迷障，為台灣正名、制憲、入聯。所以，這些埋骨他鄉的榮民，還要被迫改籍「正常國家」，帶往對他們而言更陌生的異域？

蔡英文強調不會忘記曾為這個國家犧牲的人，這當然不包括蔣介石保台之功；至於老蔣「耕者有其田」政策，讓游錫堃的佃農生父有田二甲半，也早被大水沖毀了。

蔡英文又勇敢堅定地與老兵站在一起了。她多次強調卅年前民進黨挑戰政府「三不政策」，協助老兵返家；但民進黨版的兩岸交流史頁，在開放探親政策上，沒有蔣經國的貢獻。

老兵曾遭綠營長期羞辱，雖憤怒卻無奈。蔡政府又大砍退伍軍人年金，幾乎引發國安危機；取消上校以上退伍軍人子女教育補助費，也引發基層強烈反彈。

如今蔡英文的感性文青告白：「不會忘記曾為這個國家犧牲、奉獻的人」，老兵泫然！但別要老兵忘了帶他們來台的蔣介石、忘了照顧他們的蔣經國，更別忍心再把他們驅往更陌生的異域！

總統蔡英文去年出席「兩岸交流30年回顧與前瞻研討會」，細數創黨之初即勇敢堅定地和...
總統蔡英文去年出席「兩岸交流30年回顧與前瞻研討會」，細數創黨之初即勇敢堅定地和老兵站在一起。記者高彬原／攝影
分享
早期亡故榮民被遺棄在各地公墓的荒煙蔓草，任由歲月摧殘坍壞。圖周家安提供
早期亡故榮民被遺棄在各地公墓的荒煙蔓草，任由歲月摧殘坍壞。圖周家安提供
分享

榮民民進黨老兵

相關新聞

【重磅快評】川金會即使難產 北京仍獨贏

2018-05-17 12:54

【重磅快評】朕說了算！蔡英文竟把國家公器當兒戲

2018-05-17 11:43

【重磅快評】黨鞭說「不要再弄了」 從挺同看政客騙術

2018-05-17 10:03

【重磅快評】北市三強鼎立 國民黨找回選民信任是正辦

2018-05-17 08:05

【重磅快評】毀柯、擋朱 看蔡英文如何鋪2020之路　　

2018-05-16 16:25

【重磅快評】梅雨變沒雨 賴神4招也沒轍

2018-05-16 10:04

【即時短評】飲鴆止渴的台灣觀光 窮到只剩下錢

2018-05-15 23:21

【重磅快評】傾聽北檢葬送司法獨立的「三秒歡呼」

2018-05-15 14:50

【重磅快評】誰該為耶城美使館掀起的血腥及怒氣負責？

2018-05-15 11:40

【重磅快評】施俊吉變出59852 小英滿意這堂數學課嗎？

2018-05-15 10:10

【即時短評】彰化市派出所轄區重新規畫 員林和鹿港呢？

2018-05-14 21:14

【即時短評】台灣天然氣政策 應再多想想

2018-05-14 20:42

【重磅快評】小英反咬一口 管爺就別再凌遲蔡政府了！

2018-05-14 10:04

【即時短評】拔管風暴 台大守住台灣價值 蔡政府呢

2018-05-13 10:56
看更多

熱門文章

聯合報黑白集／柯文哲白白被擺了一道

2018-05-17 00:16

【重磅快評】毀柯、擋朱 看蔡英文如何鋪2020之路　　

2018-05-16 16:25

聯合報社論／難道要放棄摩托車來支持深澳電廠

2018-05-17 00:09

蔡總統，還在「朕即國家」？

2018-05-17 00:34

管爺兼職偷跑？吳茂昆別裝無知

2018-05-17 00:34

【重磅快評】北市三強鼎立 國民黨找回選民信任是正辦

2018-05-17 08:05

【重磅快評】朕說了算！蔡英文竟把國家公器當兒戲

2018-05-17 11:43

【重磅快評】黨鞭說「不要再弄了」 從挺同看政客騙術

2018-05-17 10:03

聯合筆記／別用話術治國

2018-05-17 00:34

又對美韓變臉？ 金正恩高招

2018-05-17 00:34

【重磅快評】川金會即使難產 北京仍獨贏

2018-05-17 12:54

經濟日報社論／突破經貿困境 要靠「四新」

2018-05-17 02:09

勿傷害兩岸情誼 勿撕裂台灣族群

2018-05-17 00:34

薛承泰／當獅子座遇見了處女座

2018-05-17 00:34

白色力量 超越藍綠或留白？

2018-05-17 00:34

【重磅快評】蔡英文不忘老兵 卻要老兵忘蔣驅往異域？

2018-05-17 15:23

這邊辦農博綠博 那邊大砍農地

2018-05-17 00:34

只育兒津貼？ 讓女人享受成為母親

2018-05-17 00:34

王瑞瑤／果菜市場變食物公園

2018-05-16 23:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top