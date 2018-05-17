【重磅快評】蔡英文不忘老兵 卻要老兵忘蔣驅往異域？

2018-05-17 15:23 聯合報 主筆室



昨天的民進黨中常會，游錫堃和退休教師周家安為六萬無人祭掃、荒煙傾頹的榮民孤墳請命，蔡英文裁示請行政團隊研商合適辦法，並強調：「我們不會忘記曾經為這個國家犧牲、奉獻的人。」

湮沒在台灣各地公墓最幽暗角落的孤墳，六萬單身榮民早就成了被時代徹底遺忘的孤魂野鬼。早該對他們進行普查、安置到軍人公墓，起碼讓這些已經無法返鄉的單身榮民，有一個永久的歸宿，永享俎豆馨香。

這樣的工作，甚至連「做功德」都稱不上，只是對這群曾以生命為這個國家犧牲、奉獻的人的基本尊重。

現在已經退休的周家安老師，注意到這些早被遺棄坍壞的榮民孤墳，去年就曾以榮民子弟的身分，呼籲許歷農運用他的影響力要求退輔會重視；他也投書聯合報，呼籲政府給這批無法發聲陳情的榮民一個永遠安息的處所。

周家安以「吃台灣米長大」的心情，多年來積極投入為宜蘭立史的工作，並在游錫堃擔任宜蘭縣長時，協助整合編修縣史。現在，藉著被外省榮民繼父扶養長大的游錫堃之力，把六萬榮民孤墳問題帶進民進黨中常會，盼獲執政黨重視。

所以，你沒看錯！這是在民進黨中常會上的討論，這是蔡英文的裁示！這是退輔會失職！國民黨更應該慚愧懺悔！

不過，這會不會也讓這些生前孤苦的榮民，在身後繼續感到慌惑？

游錫堃把討論榮民孤墳的報告結論，導向「結束時代悲劇，邁向正常國家」。他在民進黨主席任內促成《正常國家決議文》通過，要破除一中迷障，為台灣正名、制憲、入聯。所以，這些埋骨他鄉的榮民，還要被迫改籍「正常國家」，帶往對他們而言更陌生的異域？

蔡英文強調不會忘記曾為這個國家犧牲的人，這當然不包括蔣介石保台之功；至於老蔣「耕者有其田」政策，讓游錫堃的佃農生父有田二甲半，也早被大水沖毀了。

蔡英文又勇敢堅定地與老兵站在一起了。她多次強調卅年前民進黨挑戰政府「三不政策」，協助老兵返家；但民進黨版的兩岸交流史頁，在開放探親政策上，沒有蔣經國的貢獻。

老兵曾遭綠營長期羞辱，雖憤怒卻無奈。蔡政府又大砍退伍軍人年金，幾乎引發國安危機；取消上校以上退伍軍人子女教育補助費，也引發基層強烈反彈。