【即時短評】飲鴆止渴的台灣觀光 窮到只剩下錢

2018-05-15 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



為了挽救觀光遊客下降趨勢，觀光局砸4000萬將補助旅遊團到五縣市旅遊，補助最高5萬，圖為高雄六合觀光夜市。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

陸客不來，南台灣觀光人次雪崩，觀光局祭出補助攻勢，砸4千萬「救國旅」，卻忽略國旅人次下滑，並非不想花那500、100元，而是千篇一律的景點缺乏吸引力。或許仍會有消費者因為貪點小確幸出遊，但嚐到甜頭的結果，對觀光產業帶來的效應恐怕就是，一旦抽回補助，貧乏的景點又將打回原形。

近10年，電影「海角七號」替墾丁帶來了人潮與錢潮，加上開放陸客來台觀光，大批旅客湧入各縣市，來台旅次幾乎成為國內觀光為一目標，為了衝量，各地又不斷「長」出的天梯、教堂。然而當國旅忽略核心價值，也是加速觀光淺碟化的開始，旅客到了各景點與「祕境」，只剩下拍照、打卡。

當觀光缺乏盤點在地資源、思考獨特性與說故事的能力，觀光數字因此不再好看時，救急的方式也就只剩錢。陸客少了，補助；花蓮地震，補助；現在南台灣旅客少了，再補助。

觀光局是否曾經思考，究竟國人不去南台灣觀光，是因為價格太貴，還是因為沒有價值？

盤點在地資源、深入地方不容易。以交通部長賀陳旦曾擔任董事長的生態工法基金會來說，基金會輔導的那爆紅又收攤的「祕境」—八煙水梯田內無邊際的「水中央」，每個到那打卡自以為發現祕境拍網紅照的旅客們，又有誰關心那裡曾經是休耕荒廢25年，經過輔導重新找回水梯田與背後帶來生態人文的故事。

人會因為貪婪而忘本，發展在地旅遊也會因為當人潮帶來錢潮而失衡，也因此觀光要發揮價值，需要努力深耕、有所計畫地去延續。而不是透過一筆又一筆的錢，辦記者會、辦活動，讓效果曇花一現又消散，甚至如今的觀光業已經是病入膏肓到花錢「買數字」來飲鴆止渴。

為什麼這次的方案中，旅行團遊程一定要搭配國家風景區？西拉雅、茂林、大鵬灣、澎湖及東海岸風景區，旅客為什麼要去？這些地方厲害在哪裡？亮點在哪裡？跟過去又有什麼不同，可以吸引人一去再去？

這五個景點區的主管機關是觀光局，如果連觀光局都缺乏包裝到讓人眼睛一亮的能力，又為什麼旅行是要替觀光局埋單來排行程？到頭來，就是旅客為了撿便宜而去，精打細算的業者安排兩天一夜往返南北，再複製一次有如蝶戀花事件般的舟車勞頓。

觀光局最終最大的獲益，就是下個月、或是年底的數字中，可以讓低迷的風景區人次不那麼難看。

同樣一筆錢，觀光局應該思考的是如何發揮在地的吸引力，同時搭配交通部各種資源做好轉乘接駁，當口口聲聲要出生態旅遊年、海灣旅遊年時，該砸的錢不是浩浩蕩蕩辦活動、請藝人、請舞團，而是認真地回頭盤點在地資源，跟隨旅遊趨勢、發掘亮點，再用心經營，延伸在地力量，這都是其他單位沒有的專業。

否則不知所以然地選了五個縣市砸錢補助，不僅對旅行業者及當地產業幫助有限，還養成消費者依賴折扣的壞習慣，甚至還因挑選特定縣市被冠上「政策買票」的補助，不如不要做。