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【即時短評】彰化市派出所轄區重新規畫 員林和鹿港呢？

2018-05-14 21:14聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化市曾經被基層視為最熱門的中華路派出所，明年將成歷史名詞。記者何烱榮／攝影
彰化市曾經被基層視為最熱門的中華路派出所，明年將成歷史名詞。記者何烱榮／攝影
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彰化警察分局有 14個派出（分駐所），20年前基層員警心中最熱門的派出所是有「路」的，就是中華路、中正路、民生路、民族路等派出所，而位處舊市區，即蛋黃區中華所更是熱門中最搶手，如今物換星移，明年中華所將被裁撤，併入民族路派出所。

為什麼？因為彰化市有9個派出所，5所集中在舊市區，彼此相距僅約1公里，因街道小又亂，房屋密集且老舊，多年來彰化市發展以「南向」為主流，新社區、集合式住宅大樓不斷增加，人口產生移動。彰化縣警察局配合地方治安的需求，不得不重新思考與規畫，7年前先把中正所遷移到西區的西勢街，並爭取新設大埔派出所。

有趣的是，明年六月大埔所工程完工，派出所轄區重新規畫，中華所的9個里併入，民族所新轄區11個里的總人口數，竟然不到大埔所的一半；大埔所轄區只有5個里，是全市最少，人口數和戶數卻是最多，將成彰化市第一大所。

員林、鹿港也面臨派出所轄區需重新規畫問題。員林市南區發展快，市區的員林、林厝、莒光派出所都有鞭長莫及的困擾，地方人士多年來力爭增設號饒明派出所。因3個所不像彰化市很集中，無法裁撤任何一所，加上受限編制員額，若增新派出所，也只是３個派出所的警力打散、調整為4個所，各所警力更吃緊。

鹿港鎮市區的鹿港、和興派出所都在中山路邊，相距約700公尺，和興所又離福興分駐所不遠，轄區很小。近年因彰濱工業區的工廠增加，移工多，市郊人口也成長，原本當地分屬鹿港、海埔所管轄，因廠商和民眾常分不清轄區，造成困擾，去年全部劃歸鹿港所，縣警局打算將和興所裁撤併入鹿港所，另成立彰濱派出所，因地方反對而難行。彰化市派出所重新規畫已定案，員林、鹿港的難題何時能解決？

鹿港鎮和興派出所和鹿港所相距僅約700公尺，轄區很小，警方打算裁撤併入鹿港所，但...
鹿港鎮和興派出所和鹿港所相距僅約700公尺，轄區很小，警方打算裁撤併入鹿港所，但市區鎮民和民代反對。記者何烱榮／攝影
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彰化市新設大埔派出所，辦公廳舍工程明年六月將完工，將成彰化市轄區人口數最多的派出...
彰化市新設大埔派出所，辦公廳舍工程明年六月將完工，將成彰化市轄區人口數最多的派出所。設計圖／記者何烱榮翻攝
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