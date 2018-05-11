【重磅快評】世界看得見 台灣卻漸漸消失的台灣之光

2018-05-11 09:59 聯合報 主筆室



蔡英文總統接見代表台灣參加「世界儀隊錦標賽」獲得第四名的海軍儀隊上兵蘇祈麟，誇他穿著國軍軍服走上世界舞台，「讓世界看見台灣」，也讓台灣看到海軍儀隊的實力。若只看到蔡總統這番表演，大概會認為民進黨政府有多重視三軍儀隊這個「台灣之光」。

不需要蔡總統誇獎，三軍儀隊表演的功力，不但國人肯定，也讓包括對岸陸客在內的不少國際人士都趨之若鶩。撇開一些節慶場合，三軍儀隊最重要的表演地點，就是他們常駐地。目前三軍儀隊駐紮的地點不多，只有區區的五個，分別是國父紀念館、台北忠烈祠、中正紀念堂，和大溪頭寮、慈湖兩個兩陵寢。

早在民進黨第一次執政的扁政府時期，就曾經拿三軍儀隊開刀，將中正紀念堂、慈湖和頭寮的三軍儀隊衛哨全部撤除，一直到第二次政黨輪替馬政府上台才恢復。民進黨重新執政，所謂的「轉型正義」雷厲風行，又盯上了三軍儀隊駐守的中正紀念堂和慈湖、頭寮兩陵寢。

去年十二月，時代力量和民進黨立委聯手施壓國防部，指兩蔣陵寢和中正紀念堂是「威權象徵」，派三軍儀隊衛戍違反轉型正義，國軍應該盡速撤出兩蔣陵寢和中正紀念堂，相關經費也被凍結了40萬元。而國防部也同意將會對此建議「加以檢討」。

雖然截至目前為止，民眾還是看得到三軍儀隊在兩蔣陵寢和中正紀念堂的英姿，但在「轉型正義」大旗下，還能維持多久，大概沒有人有把握。尤其促轉人事案剛剛通過，相關人士走馬上任，這把火再燒向中正紀念堂和兩蔣陵寢，只是遲早的事。

三軍儀隊常駐點區區不過五處，綠營要下手撤除的，就多達三處。蔡政府真的重視這個「台灣之光」嗎？真的在意他們是不是被世界看到嗎？如果真的在意，又豈會帶頭政治操弄，讓他們的表演反而在台灣慢慢消失？