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【重磅快評】馬哈迪道歉秀掀起海嘯 台灣有人春心大動?

2018-05-10 15:42聯合報 主筆室

馬哈迪勝選後率領在野陣營慶祝勝利。路透
馬哈迪勝選後率領在野陣營慶祝勝利。路透
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馬哈迪，即將年滿九十三歲。他在2003年退位時，據說是當時世界上在位最久的民選國家領導人；十五年後捲土重來，即將是全世界最高齡的國家領導人。

馬哈迪能夠成功掀起馬來人的政治海嘯，推翻自己曾經長年護持茁壯的政權；在野黨能夠力拱當年迫害自己的政敵，合寫一個巨大的政治驚嘆號；他們有一個共同的原因：推翻執政的國陣。

馬來西亞政治獨尊馬來族群，長期的不平等，讓華人五年前就大幅倒向反對黨；執政的國陣也把選票衰退歸咎於華人海嘯，繼續操弄族群牌。這次大選，國陣長期濫權貪腐，加上消費稅造成物價上漲，民生經濟衰退，更掀起了馬來人海嘯。

華人要換政府，馬來人不再支持領導國陣的巫統，執政六十年的國陣，終於親手埋葬了自己的政權。

但為國陣政權蓋上最後一坏墳土的，卻是馬哈迪；尤其馬哈迪領導反對力量走進馬來族群，突破了國陣的堅固防線。

然而，馬哈迪也有高度的爭議。他在位時，一手成功發展經濟，一手無情政治鎮壓；他的鐵碗政治，讓華人菁英紛紛出走新加坡；他還以肛交罪名把副首相安華革職入獄。

如今，華人為主的民主行動黨，和安華創建的人民公正黨，都在馬哈迪領導下，合力瓦解了國陣的最後堡壘。

馬哈迪的政治魅力，掀起馬來人海嘯；變天的共同目標，也暫時克服了在野陣營的宿怨；而馬哈迪的表演政治，則成了最佳的潤滑劑。

馬哈迪說他不否認自己是專制和獨裁者，他將安華繩之以法是依法而行；他向全國人民道歉，他當年不該專權濫捕、不該關閉報社、不該開除法官……，重點是不該選擇納吉當首相。

馬哈迪矢言改革，重振經濟，恢復言論自由和司法獨立；但他當年就是打壓言論、干預司法，並且以建立在威權體制上的經濟發展，作為與西方抗衡的亞洲價值。

因此，馬哈迪說要如何改革不是重點；有了道歉表演化解選民心理障礙，在野聯盟訴求的「最後一次改朝換代的機會」，終於讓大馬變天。

然而，選舉廝殺激烈，假新聞橫行，政客撩撥人民情緒，煽惑種族和宗教矛盾，製造仇恨，撕裂社會。政治的變天，不會讓國家自動前進，人民從此幸福快樂，彌合社會的任務艱鉅。

有趣的是，馬哈迪為過去錯誤道歉的表演政治，曾讓有些華人想到陳水扁「二顆子彈」騙得的選票。如今馬哈迪老驥伏櫪，台灣即使環境條件不同，恐怕也有人要春心大動了？

馬來西亞
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