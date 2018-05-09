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【即時短評】平腹小蜂難擋 荔枝椿象攻占全台

2018-05-09 23:38聯合報 記者何烱榮╱即時報導

荔枝椿象是荔枝、龍眼的剋星，平腹小蜂則是荔枝椿象的天敵，行政院農委會近年力推農藥減半的政策，鼓勵果農採用生物防治法消滅荔枝椿象，彰化縣政府今年三月間採購平腹小蜂卵片，首度在大竹八卦山麓果園嘗試，發現效果不理想。因為，平腹小蜂的孵化速度和食量，都遠不如荔枝椿象。

去年一月，農委會宣布開放益達胺農藥可以使用在荔枝、龍眼樹2年；農曆新年後，傳出蜜蜂大量死亡事件，蜂農在荔枝、龍眼樹採花蜜時，因益達胺中毒而死。六月間，農委會緊急開會討論後，決定收回成命，再度禁止果農使用益達胺，鼓勵用生物防治法取代農藥防治法。

沒想到，今年天氣穩定，荔枝、龍眼樹開花茂密，蜂蜜忙採蜜，蜂蜜大豐收，蜂農開心，果農卻笑不出來；因為開花期未施農藥，荔枝椿象大爆發，彰化縣果農收成估計減少約2成。

專家研究確認平腹小蜂是椿象的天敵，牠會大量吃掉椿象的卵，平腹小蜂的飛行半徑達100米，每3株荔枝、龍眼樹掛1、2片就可以達到防治效果。因而台大農場今年大量繁殖平腹小蜂卵片，生產50萬隻平腹小蜂；每個卵片有100隻，售價200元，彰化等許多縣市都採購試辦。

台中市政府更首推「107年度農業產區農作物荔枝椿象防治曆」，3月1日起啟動全國首創的荔枝椿象卵片收購，即農友採集荔枝椿象卵片後送交農會，以含荔枝椿象卵葉片（一般為14顆卵）為單位，每個卵片收購2元，再依比例回饋平腹小蜂，讓果農帶回消滅荔枝椿象。

荔枝椿象是成蟲越冬，春天交配產生，母椿象一次產卵14顆，一年至少產10次，數量成幾何圖線暴增，孵化後不怕平腹小蜂，終日攀附在荔枝、龍眼樹果條吸食汁液，造成果條不開花、難結果籽，變成秃枝。

如今證實，採用平腹小蜂的「以蜂吃象」生物防治法效果不理想，不只荔枝、龍眼果農遭殃，無患子和台灣欒樹也是荔枝椿象的最愛，荔枝椿象大軍已攻占全台，因椿象遭受驚擾就會噴出毒液，會灼傷人的皮膚，政府要正視荔枝椿象大軍的蟲蟲危機。

全台被荔枝椿象攻陷，不只荔枝、龍眼樹遭殃，無患子和台灣欒樹也遍布荔枝椿象大軍。記...
全台被荔枝椿象攻陷，不只荔枝、龍眼樹遭殃，無患子和台灣欒樹也遍布荔枝椿象大軍。記者何烱榮／攝影
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