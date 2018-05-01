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【重磅快評】敬鵬大火「一定要有人出來扛…」

2018-05-01 09:06聯合報 主筆室

桃園巿消防局長胡英達（右）為敬鵬平鎮廠大火事故下台。圖／本報資料照
桃園巿消防局長胡英達（右）為敬鵬平鎮廠大火事故下台。圖／本報資料照
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敬鵬大火，桃園市消防局長胡英達請辭獲准。讓人不解的是，胡英達請辭消息傳出後，消防、救災界一片惋惜，認為有43年消防資歷的他是難得一見的好長官，不但照顧基層，還致力研發智慧化救災科技。為什麼要他請辭一肩扛責？據說是市府高層的一句話「這次一定要有個人出來扛責」。

胡英達請辭全然只為做市府高官的下台階？恐也不竟然，但一定有客觀的檢視餘地。撇開敬鵬上線生產前市府審查聊備一格、幾十年安檢、勞檢的虛應故事，要殺胡英達總得有個讓他瞑目的理由，「總得有個人扛責…」說不過去。

敬鵬老董的長期不重視，把「自主消防體系」當兒戲，當然不是幾百萬罰款能交代，延伸的後續擴散，遭波及的可憐民眾要向誰求告？桃園市府幾乎每局處都涉及工安把關，可他們又做了什麼？局處間禮貌往還，絕不斤斤計較，造成今天災害的易發難收。

回頭檢視胡英達該當何罪？是剋扣預算、吃員額嗎？預算書一查便知。是否市消防局也苦哈哈，面對市府、議會等上級挪移防救災預算需索，「又不是天天失火，編這多錢、人幹嘛？差勤前都沒事幹。」胡英達若曾捍衛人力、預算，絕不可降編，這局長是稱職的。

再來是預算購置的新科技偵測設備，例如針對火源的偵知必須跟上高科際。當年高雄氣爆因為公款被挪用，偵知肇禍氣體的顯象儀配置不足，導致消防員根本是盲目救災，對油類丙烷竟然意圖以噴水抑止，豈止是玩笑。現況是胡英達極力補上設備。

關鍵點是局長的臨場指揮。胡英達風火輪式的趕到敬鵬現場，當時已烏雲蔽天，火勢猛到救災人員不敢寸近。獲悉有弟兄深陷火場，該不該去救？這已不是事後檢視救災指揮官指揮能力那麼單純。情緒上當然要去救，但火焰蔽天，表示救火、救災已失敗，還要冒進去救嗎？是救災指揮官下命令的最大考驗。

救災的鐵律是「救生不救死」，如果受困火場的人沒有生還希望，指揮官不會下達全力搶救命令，畢竟工廠大夥的救災原則是「禦」，不是「攻」，強攻火場不但風險大，且未必奏效。

評估胡英達是否失職的指標不難，但決沒有一項是市府高層「一定要有人出來扛」的認知。

消防員敬鵬

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