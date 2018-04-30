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【重磅快評】新五四運動反獨裁爭自主 絕非台大事務事

2018-04-30 10:43聯合報 主筆室

教育部「拔管」要求重啟校長遴選，台大校園內有學生掛出布條與黃絲帶，捍衛大學自主。...
教育部「拔管」要求重啟校長遴選，台大校園內有學生掛出布條與黃絲帶，捍衛大學自主。記者胡經周／攝影
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蔡政府「拔管」侵害後，校園抗爭遍地開花捍衛大學自主。除國立、私立大學校院協會分別發布聲明，指政府不應干預台大校長遴選結果，是大學自治最黑暗的時刻，清大四位前後任校長也以行動聲援，並有台大師生呼籲發起「新五四運動」。

必須直言，「新五四運動」所爭者，絕非管中閔能不能當台大校長，而是大學自主自治，白話來說就是政府、政治之手不能恣意入侵校園，更不能恣意侵奪人民權益。如此簡單的目標與道理，卻竟還有人刻意區隔，或指非台大人有什麼權利參與訴求，或指台大傅鐘綁黃絲帶參與者不單純，或稱「不是台大的不要推波助瀾」，何其短視與偏狹！

拔管爭議演變至如今很可能形成學潮，蔡政府自始被少數人綁架、曲解法律的獨斷獨行，必須負起完全責任。

就以爭議的根源：教育部有無不發聘權力來說，大學法規定國立大學經公開徵求程序遴選出校長後，由教育部「聘任」之。但見拔管者如獲至寶緊抓「聘任」兩字，或搬出什麼正義論、什麼大學自主自治的真義，或謂台大及管打官司無理無據，甚至有名嘴以「蔣經國精神」支持拔管，卻連最基本的先去探求當年立法者的真意都不為。

解釋法律，竟然連修法當時的詢答都未研讀或棄如敝屣，這不是隔空抓藥又是什麼？如果還有大學生相信執政者或御用學者這種烏龍轉桌式的拔管說詞，被少數披著專業道袍外衣作偽裝者的專業傲慢偏見牽著鼻子走、只知盲從而不自醒自覺，那還真是大學教育的悲哀。

九十年前的五四運動，導火於當時北洋政府未妥善處理一戰後的山東問題，實則是一次影響深遠、規模龐大的社會運動，民主、自由、科學、反抗傳統權威等才是五四運動的核心價值。

同樣的，如今新五四運動的導火線雖是蔡政府枉法拔管，但所爭者又豈是管個人的職位？其核心價值除了大學自主，更有著攸關你我權益會否被政府恣意侵奪，乃至台灣未來的法治國精神能否堅持，這又豈是台大的特權，又豈是只有台大人才能參與？

台大教育部管中閔

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