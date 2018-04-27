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【重磅快評】看文在寅撬開半島凍土 蔡英文還要磋跎？

大法官是魏應充的「救星」？頂新案本來不能再上訴

【重磅快評】看文在寅撬開半島凍土 蔡英文還要磋跎？

2018-04-27 16:03聯合報 主筆室

隔了十一年，兩韓領導人又見面了，這次不同的是，金正恩比他爸爸膽子大些，他過了板門店，進了南韓。雖然年輕，「政治」確實是金正恩的家學淵源，他拉著文在寅的手，也踏上北韓土壤，停留個幾秒鐘，再一塊走進南韓！

很難想像，一個僅存的、依舊通過臍帶傳承權力的共產獨裁者，其舉止與身段會如此行雲流水，沒有半點阻滯，不是事前設計的橋段，這個小小動作，讓人見識金正恩的靈活。

「冷麵」也可以是峰會的話題，金正恩的語言沒有禁忌，或者說，他不自我設限，信手拈來都是文章。「平壤的冷麵」甚至有一些畫面了，這小子是如何吃冷麵的呢？在那個似乎由猜忌、監視與恐懼構築起來的世界，他吃著冷麵，是否還會談笑風生？

可是這場峰會是怎麼陡然就出現在世人眼前的？這可能就要歸功金正恩的另一造文在寅了，他一就職就宣示，願意在適合的情況下出訪北韓，談論平壤的核武政策。這個熾烈的願望，是去年那個猶如白頭山上凍土一般凝重的半島情勢，終能反轉的一根鐵撬。

當然，聯合國的聯合經濟制裁，是金正恩被迫放棄邊緣路線的最重要物質因素，如果北韓人民可以不只吃冷麵，還有美饌珍饈，金正恩的核冒險，可能到現在都還處於高潮，不會下戲！

但反過來說，如果文在寅跟川普一樣，老是正義澟然、甚至是道貌岸然，沒事就指著金正恩的鼻子罵，說它是「火箭人」、「病態小狗」，今天這個春風和煦的台子亦不可能搭得起來。

若更深層地看，兩韓可以三度上演峰會，是由兩個不否定造成的，首先，雙方都未曾否定對方的國家人格，其次，兩韓無論任一造，都不曾否定雙方是同屬於一個朝鮮民族，最終應該融鑄於一個統一的國家，至今並不曾出現足夠聲量的分離主義或意識！平昌冬奧兩韓選手舉著同一面半島旗幟入場，就是這個民族願望最美好的註解！

可以說，表面上看，是文在寅讓半島情勢出現了軟化與緩解的可能，但從底層看，卻是文在寅內心裡那個完整的朝鮮民族統一夢（甚至可以加上金正恩的夢），讓極端的局勢開始逆轉！

兩岸與兩韓同為分裂國家，比起兩韓，兩岸其實走得更遠，馬英九8年執政讓兩岸簽署了23項協議，雙方早已互相通商、通郵與通航，北韓人民仍禁錮於金氏家族的陰影之下，兩韓領導人雖見了三次面，但兩岸人民交往、通婚、投資、貿易的幅度與深度，可能讓兩韓大流口水，艷羨不已。

但兩韓足堪兩岸借鏡的是，北京應看到兩韓在國際上並未相互否定對方人格，兩韓甚至皆為聯合國會員，彼此在資本主義與社會主義意識形態上的分歧，並未影響其最終統一的願望；而台灣則應看到，兩韓都欲擺脫帝國主義者的干預與玩弄，希望終結列強為其祖國帶來的分裂與割離的痛苦，而不是繼續作為外國勢力的傀儡與玩偶！

有為者亦若是，馬英九曾完成了馬習會，蔡英文亦應以文在寅自任，努力塑造蔡習會的契機與條件！文在寅就職未滿一年，就促成文金會，蔡英文兩年任期將過，莫再磋跎下去！

金正恩與文在寅覆土共植和平之樹。路透社
金正恩與文在寅覆土共植和平之樹。路透社
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金正恩文在寅北韓
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