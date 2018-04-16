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【即時短評】留管？拔管？跨部會諮詢小組名單是關鍵指標

2018-04-16 09:21聯合報 記者王彩鸝╱即時報導

台大選出新校長管中閔三個月餘，人事案迄今仍卡在教育部。 聯合報系資料照
台大選出新校長管中閔三個月餘，人事案迄今仍卡在教育部。 聯合報系資料照
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台大校長遴選爭議，讓潘文忠不惜辭去教育部長之職，為籲「停止政治操作」而明志。潘文忠這樣下台很不負責任，他還留有一手，可給外界更多政治操作的想像空間，那就是跨部會諮詢專案小組的成員名單，至今仍是「不可告人的事」。

教育部人事處長陳焜元在清明連假前的最後一個上班日、4月3日下午向中央文教記者宣布，因台大特聘教授管中閔赴中國兼職的疑慮未解，恐涉重大違法。據教育部說法，因案件涉及層面廣泛，邀請「內政部、法務部、陸委會及人事總處、法律與教育專業人士」，協助釐清相關事實爭點與法律適用疑義，作出法律見解，再針對台大校長人事案作出決策。

潘文忠在辭職聲明說，台大校長遴選委員會及校務會議對各項爭議的處理，「或以模糊帶過，乃至以擱置方式不處理」，讓他深感遺憾。由此推論，教育部跨部會小組處理管案，絕對不會模糊帶過，更不會擱置處理。因此，跨部會小組將是「留管」或「拔管」的關鍵角色。

但近兩周以來，無論媒體記者一再追問跨部會小組到底有多少人及成員名單為何？教育部官員就是避而不答。這恐造成外界對這個不受監督、隱誨其名的組織，如何公正客觀持平檢視管案疑，而不會有政治上下其手的醜事？

社會各界有權要求教育部公布專案小組成員名單，包括「法律及教育專業人士」名單。理由至少有三個。

一、查管案要公不能黑箱作業

台大校長遴選案發展至今，已不是管中閔個人去留問題，也不是台大一所大學的事；更涉及國立大學遴選制度，以及政治干預與大學自主的分際。因此，跨部會小組名單應該公布，以受社會檢驗與公評。

二、確保專案小組成員中立公正

台大校長遴委會和校務會議兩個組織成員名單、會議紀錄，都是公開資料，所作的決議，教育部仍不買帳；我們如何期待一個「匿名組織」─跨部會諮詢小組，是沒有任何政治操弄、可受公眾檢驗？

三、避免利益輸送、瓜田李下

台大校長遴選爭議包括獨董事件，管中閔因未主動揭露他擔任台灣大哥大獨立董事，而校長遴委之一是台哥大副董事長蔡明興，被質疑有利益輸送。

台大遴選委員會重申，依據台大遴選委員會作業細則，蔡明興不具備不得擔任委員之事由。為避免質疑再起，教育部應公布跨部會小組名單，讓各界檢視這些成員，是否曾在媒體投書，或者參與記者會或活動，表達「挺管」或「卡管」的立場？

一旦專案小組作出管中閔「違法」的確認，台大就必須重啟校長遴選機制，參與遴選的人主動揭露的資訊，除了是否有獨董身分，應加上是否曾參與討論管案的跨部會諮詢小組？是否為跨部會小組成員的三親等或師生等關係。

台大教育部管中閔

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