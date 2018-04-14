【即時短評】潘文忠請辭教長 「卡管」最後卡到自己？

2018-04-14 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台大校長當選人管中閔一直被教育部以遴選過程卡住，教育部長潘文忠傳出以家庭因素為由，請辭教育部長。而總統府秘書長陳菊即將上任，潘的請辭，剛好湊成一小波府院改組。

潘文忠教長任內，外界一直認為是他是一名為政治效忠的教育部長，奮勇扮演政治的馬前卒，迎合上級旨意。去年《促轉條例》通過後，率先表態的政務官正是潘文忠，他不顧教育人員尊嚴，第一時間立刻跳出來迎合政治風向，表示將進行適法性研議。

這次的卡管案，也坐實了潘文忠「為政治服務」之名。過去3個月，教育部處理的荒腔走板，無視台大師生權益，將政治黑手伸入大學校園。教育部2月1日不發聘，是因為獨董利益迴避、論文造假，但問題都已釐清，教育部才又找個新的赴陸兼職罪名，卡住管中閔。

卡管事件一路走來，幾乎都是人事處長陳焜元在外頭擋子彈，前幾天潘文忠罕見地在教委會備詢時表態，如果教育部查到管中閔違法，就不會發給聘書。另外，潘更以「身為公眾人物的義務」為由，要管中閔「踹共」。隔天，台大師生就到北檢告潘瀆職。

依據大學法，教育部對國立大學校長聘任沒有裁量權，潘文忠此話一出，等於把自己逼到絕境，尤其在內政部長葉俊榮也爆出被大陸多個學校掛名兼任的敏感時刻，現在的教育部根本騎虎難下。

台大校長爭議只剩下兩種解決方式，一是教育部發聘；一是確定不發聘，然後再想辦法另起校長遴選程序。對潘文忠而言，若發聘，就代表他卡管失敗。若不發聘，於法無據，得先要找到法源能夠做成不發聘的決定，還要賠上台灣的最高學府的國際競爭力，因為台大至少面臨2年沒有校長。