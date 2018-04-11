【重磅快評】驅趕獼猴原來只是為了人類的轉型正義

2018-04-11 14:49 聯合報 主筆室



台灣獮猴白天闖入屏東縣滿州鄉火龍果園，先挑大顆的頂級火龍果吃。 圖／滿州鄉公所提供 分享 facebook

調皮的獼猴撒野過頭了，礙於牠有「保育類動物」的金鐘罩，即便果農再被欺負，遊客的麥當勞被連袋子搶走，都不能奈牠何，動牠一根汗毛，可是得依野保法開罰。深覺受害的人類想破釜抽薪，拿掉你的金鐘罩也算轉型正義，至少下回被欺負不會束手無策。

這樣人尊、獼猴卑的想法可以理解，獼猴老大、撒野現象應該被「轉型」，問題是人類是萬物之靈，靈長類，竟然對台灣唯一與人類稱兄道弟的靈長類台灣獼猴欲驅之而後快，是不是太無「手足」之情？

當然，是否將台灣獼猴踢出保育類動物名錄？必須經科學驗證過程，確認其棲地變化、族群數增減，詳細計算棲地負荷量後再定奪。在這之前，自認遭到獼猴迫害的民眾不妨靜下心來想想。

台灣獼猴是台灣原生種，輩份至少高到與原住民族排資論輩，比後來遷徙來台的漢人高得多。獼猴原來棲息於淺山，早年八卦山是台灣獼猴的地盤，因為漢人平地墾完了逐步逼近山區，獼猴被逼得放棄「祖靈地」，甚至放棄西海岸地盤越過中央山脈，到東部山區落腳；直到國人保育意識漸起，野保法令完備後，才再回到西部山區。現今彰化二水有台灣獼猴保護區即是明證。

國人真的文明到會保護野生動物？這是難回答的問題。國人愛護動物的範疇僅及於寵物，甚少及於流浪動物，更奢談野生動物。人類尊、野生動物卑的定位，幾乎不曾考慮野生動物的覓食、嬉戲的環境元素。

例如森林禁止砍伐後，主幹不准動、枯倒木同樣，但森林「副產品」民眾可以入山採取。樹藤是森林副產品的大宗，為什麼立委諸公不知道樹藤是猴子的健身器材、戶外訓練場？菓實、蕈類、種子可以採，為什麼不想想那視野生動物的食物、點心？人類難道差這點營養補充？

獼猴潑了，或許不是怪人或怪猴的問題。阿里山公路石卓的獼猴自顧自地嬉戲，不騷擾遊客，反而是遊客保護牠們注意來往車輛；太魯閣峽谷、福山的獼猴的自己覓食、營生；不高興給人看，人們還真看不到。

帶零食上山成為獼猴的食物源該怪誰？最近八卦山一隻懷孕母猴被發現竟然懷了雙胞胎，動物學家驚訝極了，從不曾見過。後還查知，麥當勞吃多了，造成生理異常反應。這顯然是害牠。

獼猴保育該不該降等？聽專家的科學辯證，但人與野生動物相處，也該好好想想。