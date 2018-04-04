【即時短評】中美貿易戰拉開陣勢 上演不同戲碼

2018-04-04 23:31 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



連續兩天，大陸股市下跌，在中美貿易戰互相出牌之際，股市漲跌直接反映了市場信心。與此同時，大陸官方各部委都努力找出應對良策，作為對內對外宣傳的制高點；民間則在這場中美貿易爭戰中，論戰中國經濟未來的走向。

大陸在這場貿易戰中處在被動位置 ，美國接連出牌，大陸全面應對。從大陸宣傳部門拉高到「全民應戰」的高度，即可體會北京突然警覺開打將面臨的風險。

回顧川普多次提醒北京高層中美間貿易不平衡的問題，大陸開始時並不在意，也未採取太大動作應對。也因此，從春節前到現在，大陸隨著美國出牌匆促拉高警戒。

從民間來看，雖然開始之初大陸一直保持冷靜，但陸股領先全球股市重跌，即使金正恩訪問北京，一度讓外界認為中國握有新策略使股市立即恢復樂觀，但這兩天，隨著美中各推提高關稅清單立即下跌，說明民間瀰漫悲觀氣氛。

美國公布制裁大陸的貨品清單後，大陸各部委立即找數據，訴諸民意和海外宣傳，從宣傳和利益角度動員，並且訴諸WTO解決，強調美國違反WTO規則作為主要訴求。

不像在對抗日本時，就歷史和領土主權問題，全民都支持中共的政策和說法，中美貿易大戰中，民間則各有盤算。大陸民間深刻了解到，北京擁有的龐大外匯存底，是抵禦美國貿易戰的最後、最強武器，但也可能「損敵一千、自傷八百」，與官方立場大相逕庭，因此民間意見被嚴重刪帖，只能用各種調侃形式出現。

可以確定，這場貿易戰一旦開打將影響深遠。中美雙方已拉開陣勢，但美國捨了全球貿易體制WTO的規則向大陸出招，而北京則像遵守WTO國際規範的成員，開始採行正規打法。這一次，顯然中美會有不同的戲碼上場。