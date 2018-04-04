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【即時短評】中美貿易戰拉開陣勢 上演不同戲碼

2018-04-04 23:31聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

連續兩天，大陸股市下跌，在中美貿易戰互相出牌之際，股市漲跌直接反映了市場信心。與此同時，大陸官方各部委都努力找出應對良策，作為對內對外宣傳的制高點；民間則在這場中美貿易爭戰中，論戰中國經濟未來的走向。

大陸在這場貿易戰中處在被動位置 ，美國接連出牌，大陸全面應對。從大陸宣傳部門拉高到「全民應戰」的高度，即可體會北京突然警覺開打將面臨的風險。

回顧川普多次提醒北京高層中美間貿易不平衡的問題，大陸開始時並不在意，也未採取太大動作應對。也因此，從春節前到現在，大陸隨著美國出牌匆促拉高警戒。

從民間來看，雖然開始之初大陸一直保持冷靜，但陸股領先全球股市重跌，即使金正恩訪問北京，一度讓外界認為中國握有新策略使股市立即恢復樂觀，但這兩天，隨著美中各推提高關稅清單立即下跌，說明民間瀰漫悲觀氣氛。

美國公布制裁大陸的貨品清單後，大陸各部委立即找數據，訴諸民意和海外宣傳，從宣傳和利益角度動員，並且訴諸WTO解決，強調美國違反WTO規則作為主要訴求。

不像在對抗日本時，就歷史和領土主權問題，全民都支持中共的政策和說法，中美貿易大戰中，民間則各有盤算。大陸民間深刻了解到，北京擁有的龐大外匯存底，是抵禦美國貿易戰的最後、最強武器，但也可能「損敵一千、自傷八百」，與官方立場大相逕庭，因此民間意見被嚴重刪帖，只能用各種調侃形式出現。

可以確定，這場貿易戰一旦開打將影響深遠。中美雙方已拉開陣勢，但美國捨了全球貿易體制WTO的規則向大陸出招，而北京則像遵守WTO國際規範的成員，開始採行正規打法。這一次，顯然中美會有不同的戲碼上場。      

大陸四日隨之宣布價值近五百億美元的報復美國第二波制裁商品清單，其中產自美國的黃豆...
大陸四日隨之宣布價值近五百億美元的報復美國第二波制裁商品清單，其中產自美國的黃豆是重點。圖為江蘇南通港搬運袋裝黃豆的工人。（歐新社三月廿二日資料照 ）
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