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【即時短評】國民黨竹市提名開大門 盼老幹開新枝

2018-04-04 07:50聯合報 記者林家琛╱即時報導

國民黨新竹市黨部確定市議員提名政策，將以現任優先、年輕優先、議會過半為提名方向，...
國民黨新竹市黨部確定市議員提名政策，將以現任優先、年輕優先、議會過半為提名方向，合計提名22人。 記者林家琛／攝影
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國民黨新竹市黨部昨天熱烈討論後，確定「開大門」的市議員提名政策，希望老幹開新枝、紅花配綠葉，風城重返執政。

民進黨為了培養新人，黨內大老出馬跟老將溝通，重新布局規畫東區提名5人、西區1人、南區1人、北區3人、香山區2人，合計提名12人，提名總人數以現有9名席次為基礎，希望成長三分之一。

市長林智堅前辦公室主任賴稟豐與秘書曾文濤表態要在北區、秘書陳建名要在西區爭取參選；立委柯建銘助理鄭美娟則要搶攻東區新增的席次，藉由爭取婦女保障名額牽制國民黨男性候選人的得票數。

4月9日到13日期間香山若無女性登記，民進黨不排除徵召女性參選，以免發生「一旦國民黨賀玉燕禮讓新人會讓時代力量廖子齊輕鬆拿到婦女保障名額門票」的局面。

國民黨2018年提名人數22人，比2014年的提名人數17人多了5人，增幅近三成，但若相較現有14席次，訂定的成長目標超過二分之一，難度較民進黨高，雖展現重返執政的決心，但老將人人自危，產生「國民黨分散票源，漁利民進黨」的疑慮。

國民黨沒有民進黨的行政資源，仍要高額提名，市黨部主委呂學樟著眼於「要讓老幹出新枝」，藉由現任優先、老將穩獲提名的政策，巧妙騰出國民黨需要補充年輕新血的空間，避免「老少」提前在初選分裂，出師未捷。

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