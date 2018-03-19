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【重磅快評】吃姑婆芋、芭蕉香蕉及木炭燃煤的共同點

2018-03-19 11:35聯合報 主筆室

行政院發言人徐國勇。聯合報資料照
行政院發言人徐國勇。聯合報資料照
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最近政壇的焦點新聞，不僅讓人民長知識，還連帶檢驗了各式大小官員的常識。不過相信多半的民眾並不太清楚，原來可食芋與姑婆芋、芭蕉與香蕉、木炭與燃煤之間竟然還有共同點？！

民眾不健忘的話，當記得去年初行政院發言人徐國勇在家中吃早餐時，誤食姑婆芋而出現麻、刺等中毒現象，緊急前往新店耕莘醫院治療，因此消音幾天。不過此意外也讓徐國勇多了個「姑婆勇」的外號，此後若他發言言不及義、妝飾太過，姑婆勇之名幾乎如影隨行。

北農總經理吳音寧是否適任，話題已延燒好幾天仍不見止息。網路流傳去年10月台北市議員陳重文對吳音寧質詢，「民眾常吃香蕉分為哪兩種？」吳音寧回應：「是芭蕉跟一般的（香蕉）…」，馬上被陳重文糾正「是香蕉！不是芭蕉！」過一會她才回答：「是北蕉跟老北蕉…吧？」不敢肯定。

行政院長賴清德「深澳電廠用的是乾淨的煤」的說法，引發熱議。徐國勇護主心切跳出來承擔砲火表示，無煙煤和亞煙煤都是乾淨的煤，很早就有人這樣講，「不是院長發明的」，還補充「大家有燒過木炭就知道」。

其實，徐國勇誤食姑婆芋，追根究柢問題出在摘採者及料理者，徐國勇說起來也算是無辜被害人；相信多數民眾也跟吳音寧一樣，只大略知道香蕉與芭蕉的差異；並且，相信多數民眾也與賴清德、徐國勇一樣，並無法說清木炭與燃煤的差異何在。

問題是，吳音寧坐領250萬北農總經理高薪，其農產知識怎可以僅止等同於一般民眾，不知香蕉可因產地及生長季的不同概分為山蕉與田蕉？否則又如何因應三不五時即會發生的香蕉滯銷或價格大起大落問題？

同樣的道理，閣揆及政院發言人的年薪加特別費等更遠逾250萬，既掌國政，怎能不知，雖然電廠用燃煤及木炭同屬碳分子，但前者多半成因於地底高壓，後者則係樹木燒製？就算再怎麼無煙，相對於天然氣或氫氣何來乾淨可言？

更進一步言，如同徐國勇所言，北韓的無煙煤很出名，但因聯合國禁運不能買；中國撫順的無煙煤和亞煙煤也很棒都是乾淨的煤。請問乾淨的煤要向誰買？莫非是先打蔡政府要「舔共」的預防針？若向他國買，價格又是如何？

這下子民眾終於知道，可食芋與姑婆芋、芭蕉與香蕉、木炭與燃煤的共同點是什麼了吧？同樣坐領250萬以上高薪，同樣傻傻分不清乍看相似卻因職務有必要搞清楚的事，更別忘還有個連「基本工資法跟現行的資本工資審議辦法有何差別」的基本題都答不出來的勞動部長。面對如此眾多的250官員現形記，身為納稅人的你我怎能不生氣！

香蕉徐國勇吳音寧
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