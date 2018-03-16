【即時短評】3個月後颱風季 別讓環評成為遮羞布

2018-03-16 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



蘇花改通車1個多月以來，大客車急切期盼走蘇花改，交通部卻屢次將環說書當成輿論壓力擋箭牌，指稱環評結論要求初期只限小客車通行，3至6個月才能檢討開放大客車通行。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 蘇花改究竟何時可開放大客車通行，近來成為交通部與地方、立委攻防焦點，交通部屢次以當年環境影響說明書分階段通車當成擋箭牌，但分階段通車分明就是當初交通部送審環評時，自行在環說書中開發規劃載明的期程，如今遇到輿論壓力卻事事賴給環評，彷彿環評只是一塊掩飾行政保守與怠惰的遮羞布。

2010梅姬颱風來襲造成搭載陸客團的創意旅行社、弘泰旅行社行駛蘇花公路，卻因超大豪雨導致土石崩塌、路基沖毀，兩輛遊覽車遭落石掩埋和墜毀造成25人死亡，促成蘇花改迅速闖過環評並創下最快審查紀錄，如今過了8年，蘇花改好不容易通車，遊覽車卻仍然只能走較危險的蘇花公路

通車1個多月以來，大客車急切期盼走蘇花改，交通部卻屢次將環說書當成輿論壓力擋箭牌，指稱環評結論要求初期只限小客車通行，3至6個月才能檢討開放大客車通行。面對大客車誤闖事件不斷，公路總局更一度語出恐嚇，表示若遊覽車誤闖事件仍多，恐影響大客車開放時程，引發外界譁然。

不過，蘇花改分階段開放通車，是在環評審查時，交通部在環境影響說明書的開發單位規劃就已經自行載明的內容，且車種控制屬於交通部評估控管的事項，並非環評委員要求；就算要提前通車，只要經交通部同意並向環保署變更，若不涉及環境保護事項，「只需備查即可」。

比起雙手一攤賴給環評，交通部更該說清楚的是，大、小客車同時通車有何安全考量，且蘇花改蘇澳—東澳3.4公里，相較長達12.9公里的雪隧也不可相提並論，究竟為何是以3至6個月為期程，評估期間任何工程設計或管理層面，有何需要調查評估的內容，1個月來已進展到什麼程度。

交通部承諾會在通車3個月後檢討開放大客車行駛，但3個月就是颱風季，交通部難道想要再掉一輛遊覽車才能開放大客車嗎？