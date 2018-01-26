【重磅快評】沈淪的政府 把島產變黨產

2018-01-26 19:22 聯合報 主筆室



蔡英文總統。記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

民進黨完全執政以來，府會上下聯手、左右開弓，毫無忌憚。他們合縱連橫，以各式立法修法為名，行掠奪全台資源、實踐黨最大利益之實，踐踏政府專業、勞工、農業、法律、公廣媒體等不遺餘力，如今連學界都要侵門踏戶，企圖將台大校長收入口袋。

民進黨政府上台前，滿口以民意為上，總統蔡英文更稱「勞工是我心中最軟的一塊」。豈知一例一休上路不到一年，政府立即將勞基法修惡，不顧司機、醫護人員抗議血淚斑斑，硬是開放勞工可連續4個月加班54小時。

民進黨政府高喊的長照2.0，實行前就遭眾多長照學者與團體、民眾反對。但民進黨不顧民意硬幹，後果急速浮現：長照財源證實遠遠不足，民眾也苦於過去論時計酬改為論件計酬，人情溫暖遽變金錢交易，長照黑洞越擴越大。

民進黨執政後最自傲的「政績」促轉條例及不當黨產委員會，更是以轉型正義為藉口，真正企圖是將政敵國民黨所有資源全部收歸己有，一次將國民黨趕盡殺絕。在這脈絡下，民進黨也因此非要退回戒嚴時期、將水利會改官派不可，好坐收資產與政治樁腳。至於農民權益、民眾防災安危，並非民進黨考量。

在政府專業方面，民進黨任命毫無財經專業的顧立雄當金管會主委；派甫因全台大停電下台的台電前董事長陳金德當宜蘭縣代理縣長，任由他為爭選票解禁農舍，至今冷處理；還為更徹底「完全執政」，找來多名綠營前官員民代而非專業學者當監委，陳師孟那句「專辦打綠不打藍法官」，恐怕只是眾人心聲縮影。

除了資產、權位爭奪，民進黨更藉教育制度、所謂「公共媒體」逕行資訊與思想洗腦。

不論是教育部操刀下過程荒腔走板的高中國文課綱事件；文化部無視公廣集團號稱公共卻毫無獨立性、根本不敢檢視執政黨政策，也不顧內部皆知高薪事少肥缺甚多、人事成本不合理高逾七成卻無成比例的優秀產出，放任與公視關係密切的民視高層將之稱為「台獨台」，甚至還想向行政院要求將未來5G 頻譜釋照的收入納入公共媒體基金，動機引人疑慮。

在這同時，民進黨政府粗暴對待不服顢頇政策的黨員與民眾，屢與黨唱反調的立委林淑芬，便慘遭全黨千夫所指；陳抗民眾下場更糟。赤裸裸的威權與暴力上行下效，也難怪警政署長粉絲專頁昨天竟出現一張維安特勤隊員手拿霰彈槍、旁書「沒有一發霰彈不能解決的事」的照片，雖然警政署解釋這是針對暴徒而非民眾，但民眾之所以恐慌，顯然是因眼見執政暴力。

民進黨府會聯手下，至今所向無敵，立法院淪為總統府橡皮圖章，想吞的、想拖的全部得逞，也難怪會開始想將手伸向高教龍頭台大，企圖將「非我族類」的準校長管中閔逼下台。試想，倘若連向來被視為學風最自由的台大都得手，還有哪間學校入不了口？

猶記解嚴前，當時民進黨被許多民眾寄望，期盼一改國民黨沉痾；豈知30年過去，國民黨式微，民進黨成了更貪婪、心中無民眾的怪獸，怎不教人心寒？