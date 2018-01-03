親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
udn鳴人堂
社論
重磅快評
民意論壇
聯合報名人堂
聯合好評
聯晚私房新聞
udn相對論

桌球／福原愛爆和婆婆同床共眠 日本主持人嚇傻

記得他嗎？失蹤飛官何子雨妻 14天失去2最愛男人

【重磅快評】新春起訴馬英九 北檢和特定媒體合署辦公？

2018-01-03 16:23聯合報 主筆室

前總統馬英九質疑台北地檢署洩密，上月13日向最高檢察署、高檢署遞狀聲請移轉管轄。...
前總統馬英九質疑台北地檢署洩密，上月13日向最高檢察署、高檢署遞狀聲請移轉管轄。圖／本報資料照片
分享

繼報導馬英九「回饋」中時集團之後，周刊今天再報導北檢偵辦三中案，將在新春起訴前總統馬英九，報導內容言之鑿鑿，周刊彷彿成了北檢的發言人，北檢發言人被媒體問到這個問題時反而自動退位，不能在第一時間發表嚴正聲明，僅說將向檢察長報告，再決定對外回應，真的讓人看得糊塗。

半月前，周刊報導馬英九「回饋」中時集團，引起馬英九極大反彈，質疑台北地檢署故意洩漏「不實偵查秘密」給特定媒體，除了前往北檢告發北檢檢察長邢泰釗、主任檢察官王鑫健洩密，創下卸任元首控告檢方洩密的首例外，並赴高檢署及最高檢察署聲請全案移轉管轄。

但這拳頭有如打在棉花上，北檢當晚召開記者會，指北檢一向嚴守刑事訴訟法「偵查不公開」規定，媒體報導所載「檢方發現、檢方認為、檢方掌握、檢方質疑」都與北檢無關；事過半月，北檢才慢條斯理說已分他字案給一名主任檢察官偵辦，令馬英九也無可奈何。

儘管洩密風波鬧這麼大，但要求北檢嚴守偵查不公開竟是如此困難，事隔半月，周刊又如法炮製，這次不寫錄音光碟，乾脆就來個「現場採訪報導」，彷彿記者人就在十年前的事件現場，聽著馬英九和余建新兩人一來一往的對話，連當時馬英九的表情都能生動刻劃，能夠如此細膩敘述事件經過，如果這不是洩密，什麼才是洩密？ 

更甚者，除了讓人驚訝的「寫實」報導外，周刊竟能清楚洞悉北檢檢察官的心證，該查的人證、物證都幫檢方理清楚，連被告犯罪的動機也幫檢方搞定，裁切完成檢方偵查犯罪的最後一塊拼圖，甚至代為公布偵結起訴的時日，令人不得不懷疑，檢方是不是已和特定媒體「合署辦公」了？                        

北檢位居中樞，動見觀瞻，三中案偵查對象又是前任元首，辦案人員在偵查過程中豈可不慎重？先前已被外界質疑違反偵查不公開的鐵律，甚至被要求移轉管轄，卻仍不知警醒，不珍惜羽毛，反而任由特定媒體予取予求，連及時澄清、更正的動作都懶得做了，日後的偵查結果，又能取信多少國人？

馬英九刑事訴訟

相關新聞

【重磅快評】限塑裸麵包都捧了 柔珠為何不立禁？

2018-01-03 10:29

【重磅快評】感恩又讚嘆！北檢查出「老共已山窮水盡」

2018-01-03 09:42

【即時短評】裸賣蛋糕錯了嗎？ 歐美正風行

2018-01-02 20:33

【重磅快評】金正恩兩張面具下的不正常溫情攻勢

2018-01-02 11:39

【重磅快評】李應元非孔明 草船借箭也射不了空汙

2018-01-02 10:01

【重磅快評】共機繞台拖累小英？ 民調如霧霾讓人「茫」

2018-01-01 14:43

【即時短評】 寂寞與不甘寂寞 個人KTV的集體焦慮

2017-12-31 10:24

【重磅快評】蔡政府出口轉內銷的國際承諾

2017-12-30 16:08

【即時短評】別快跟勞工分手了還以為戀愛ing

2017-12-30 12:11
看更多

熱門文章

【重磅快評】感恩又讚嘆！北檢查出「老共已山窮水盡」

2018-01-03 09:42

聯合報社論／總統民調下滑不是因為改革，而是執拗失衡

2018-01-03 00:37

聯合報黑白集／限塑不是「怪現象」

2018-01-03 00:42

共諜案變肥皂劇 北檢怎這麼入戲？

2018-01-03 00:30

揪出藥價黑洞 解救健保荷包

2018-01-03 00:06

經濟日報社論／央行新挑戰 迎接後彭淮南時代

2018-01-03 00:58

流感凶猛秒變 別捨疫苗

2018-01-03 00:11

方祖涵／一年一度的海陸大戰

2018-01-03 00:30

國土濫墾不斷 政府失靈

2018-01-03 00:30

高鐵南延屏東 值不值應這樣算

2018-01-03 00:30

聯合筆記／新年的環境想望

2018-01-03 00:02

被掩「霾」的福爾摩沙

2018-01-03 00:30

不動易得慢性病 多動又犯氣喘病 PM2.5讓我陷兩難

2018-01-03 00:30

吳永誠／都是電池惹的禍

2018-01-02 23:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top