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【即時短評】誤認國門事件 外交官推諉卸責醜態畢露

2017-12-28 12:48聯合報 記者陳洛薇╱即時報導

護照誤植照片事件爭議不斷，前後任領務局長調職，首批錯植照片20萬本護照，浪費8000多萬人民稅款，行政院秘書長卓榮泰向民進黨公職人員表達歉意，但全民為何迄今還等不到外交部的正式道歉。

第二代晶片護照內頁圖片出錯，馮京當馬涼，誤把美國華府杜勒斯機場當成台灣的桃園國際機場，外交部竟然連自己的家門都會認錯，象徵國家的護照誤植圖片發送出去，若非眼尖網友提醒，外交部事前事後都是渾然不覺，外交部公務員因循苟且惡習，國人都看在眼裡。

外交部鬧笑話在先，堅不認錯在後，外交部公眾會副執行長歐江安宣稱百分之百是桃園機場，絕對不是杜勒斯機場，百分之一百是台灣風貌，外交官發言事前沒弄清楚真相，信口雌黃，歐江安身兼代表外交部發言，去不能深思熟慮，只為護短，顯然也未能妥善扮演與外界溝通外交政策的角色。

外交部宣布懲處名單時強調，新護照規畫歷時兩年，兩任領務局長都有責任概括承受，領務局長陳華玉原本就要在明年1月退休，下台雖不好看，卻毫不影響陳華玉的權益。

駐加拿大代表龔中誠不服，隔海伸冤，強調護照內容有什麼更改，他完全不知道，絲毫不提他在去年5月30日曾在護照新圖案的公文簽字，身為駐外代表，身分是代表國家，其言行卻如市井小民，只顧推諉卸責，這種外交官的確令人嘆為觀止，也讓外交部多年以來遇事推諉卸責的醜態畢露。

一個錯，花了全民8000多萬，全民還沒究責，外交部發言人李憲章只認為這是有點疏失，8000萬若只是小疏失，那什麼才是大疏失？這凸顯外交部高官渾身僚氣，不把錢當錢看，錯了不知改，只知強辯，不然就是卸責，龔中誠若要跟外交部爭公理，全民要跟誰討那8000萬，請問龔中誠、陳華玉、歐江安、李憲章之流的人們，你們要付嗎？ 

護照桃園機場
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