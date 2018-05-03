藉由AI強化體驗 Facebook讓使用者透過VR真實「面對面」

除了闡述目前在人工智慧技術應用原則，Facebook在F8開發者大會上說明旗下各個服務如何導入人工智慧技術中，更進一步透露將以人工智慧技術使虛擬實境視覺感受變得更好，同時也預期藉由人工智慧分析學習方式提昇操作手勢互動效果，甚至更可讓虛擬實境中的虛擬人像變得更加擬真。

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除了藉由物理設計上的改變，讓使用者在虛擬實境頭戴裝置中的視角範圍增加，Facebook預計藉由人工智慧運算輔助，透過學習預測使用者人眼觀看視角位置的改變，藉此讓系統能針對使用者目光注視位置強化影像渲染效果，使人眼觀看影像能變得更加清晰，同時整體渲染效率也會因此提昇。

而在手勢操作方面，Facebook也同樣藉由人工智慧進行識別，讓使用者能以更自然手勢操作虛擬實境中的物件，並且能讓使用者在虛擬實境中更精準地進行互動。

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至於在虛擬實境中代表個人的虛擬人偶部分，Facebook表示過去僅能以相當簡單的頭部影像代表自己，直到先前宣布可讓使用者建立個貼近個人風格的漫畫圖像風格的虛擬人偶。在此次F8開發者大會裡，更表示將藉由人工智慧系統讓使用者能更快製作貼近個人臉部特徵的虛擬人偶。

在更進一步說明中，Facebook則是透露未來將讓使用者在虛擬實境用於代表個人的虛擬人偶，將可即時套用使用者真實表情，藉此讓不同地區的使用者能透過虛擬實境頭戴裝置「看見」對方清晰臉譜，避免在虛擬實境場景中產生感覺像與虛擬人偶對話的困擾。

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