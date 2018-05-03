臉書開放深度學習系統PyTorch 1.0 讓更多開發者能取用AI資源

相比第一天的主題演講著重在Facebook主要服務項目帶來哪些改變，F8開發者大會第二天的主題演講幾乎聚焦在人工智慧技術應用，而為了讓更多開發者可藉由人工智慧技術資源打造應用服務，Facebook宣布整合旗下Caffe2，以及與微軟、亞馬遜等廠商共同推動開放學習框架ONNX的深度學習系統PyTorch 1.0，藉此協助開發者縮減各類人工智慧技術應用所需訓練時間。

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Facebook預計在未來幾個月內向開發者釋出PyTorch 1.0測試資源，其中將包含對應Facebook基本服務的應用工具、資料庫，以及預先完成訓練的基礎模型等資源，讓開發者能藉由這些資源更容易打造各類以人工智慧驅動的應用服務。

就Facebook目前服務項目，其實有不少部分均已導入人工智慧技術應用，例如用於過濾不當言論、罷凌內容，甚至進一步分析假帳號、假新聞、恐攻內容與自殺發言，或是用來協助使用者媒合最佳合適閱讀內容、串接更多使用者可能認識的人，以及協助翻譯不同語言內容。

根據Facebook說明，目前已經藉由人工智慧過每天濾成千上萬組假帳號，同時也在今年第一季內移除各類恐攻相關內容。同時，Faceboo也透過Instagram服務中超過35億組照片與17000組標籤內容，讓人工智慧系統進行訓練，目前約可達成85.4%的物件正確識別率。

而基於人工智慧技術背後依然是藉由巨量資訊進行學習，其中也涉及隱私保護與道德原則，Facebook更強調在持續構思更好保護用戶個人隱私資訊之餘，同時也會避免人工智慧技術產生更大負面影響，甚至造成使用不平等相關問題。

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