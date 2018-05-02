Oculus Go終於開賣 可出貨到台灣

2018-05-02 21:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



臉書VR一體機Oculus Go終於開賣，臉書在開發者大會F8上宣布，Oculus Go將從4日起在包括台灣等23個市場出貨。

此次臉書在F8公布，Oculus Go 在Oculus 官網上訂購後，將出貨至包括台灣、美國、法國、英國、日本等 23 個國家或地區，預計 4 日起陸續發貨。Oculus Go 擁有 32GB 和 64GB 儲存空間的版本，訂價分別為 199 美元（約新台幣5,913元）起和 249 美元（約新台幣7,399元）起。現在官網訂購，發貨到台灣的價格是209美元（約新台幣6,210元）與259美元（約新台幣7,696 元）。

市面上主要大廠所推出的一體機，包括已在大陸上市的宏達電Vive Focus，建議售價為人民幣3,999元（約新台幣18,697元），預計今年在全球市場開賣；另外Google也與聯想合作推出Mirage Solo，但尚未開賣，也未公布售價。也就是說，Oculus Go是目前市面上，大廠所推出最平價的一體機。

據瞭解，臉書全球用戶約20億人，Facebook已宣布讓 Oculus Go 也能對應使用 Oculus Rooms 服務，讓使用者能在虛擬實境中與線上社群好友互動，若臉友們紛紛捧場，將有助推升VR一體機買氣，同時也可吸引更多內容開發商加入。