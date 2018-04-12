防空汙鼓勵告發 再增好鄰居、吹哨者條款

2018-04-12 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北報導



立法院衛環委員會昨初審通過「空氣汙染防制法」修正草案。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立法院衛環委員會昨初審通過多項「空氣汙染防制法」修正草案條文，除了日前已通過的老舊烏賊車可吊牌、禁入空品淨區，昨再通過「好鄰居條款」、「吹哨者條款」以及「展延條款」，未來各縣市訂定空汙防制計畫要找鄰近縣市討論，也鼓勵提出空汙檢舉；未來許可證若要展延，須達指定汙染削減量，電廠也須採用最低控制技術，違者最高可處兩千萬元。

經歷四次審查，這次政院版草案共一百條，多數都已在昨天初審通過。環保署副署長詹順貴表示，只有九條文被保留。

環保署長李應元說，未來空汙法上路，會有較強制的手段，像是禁止高汙染車輛進入空品區，透過時間、空間共同管制移動汙染源，民眾可能會不習慣。他說，空汙是全民關注的事，但是大家也要有準備，像是新加坡、北京等國際都市車輛已有總量管制，我國也應要思考。

包括離島小琉球、屏東縣，以及彰化縣等，過去被認為是無辜受害的下風空汙區，昨初審通過第七條「好鄰居條款」。環保署空保處長蔡鴻德說，未來各縣市政府訂定空汙防制計畫不再各訂各的，要找周遭鄰近縣市共同溝通 ，如果有不同意見再報行政院協調。

另外，新增第九十五條「吹哨者條款」。蔡鴻德說，為了鼓勵吹哨者勇於檢舉，訂定公私場所不得因空氣汙染防制專責人員或其他受雇人揭露違反空汙法的行為，而予解雇、降調、減薪或其他不利之處分；一些吹哨者若面臨雇主訴訟，未來將把法律扶助機制入子法，也會將檢舉獎金入法。

蔡鴻德說，未來工廠得到許可證後，若要展延將有統一審查原則，現在展延是給三年以上、五年以下期限，如果有違反行為，或者情節重大者，未來若要再申請展延，就只會給不到三年的期限，「算是留校察看」。