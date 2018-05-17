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育兒、托育僅能擇一 民團批：功德做一半

2018-05-17 00:31聯合報 記者陳雨鑫林良齊／台北報導

為改善少子化問題，行政院昨天端出政策，希望透過放寬育兒津貼標準減輕家長負擔。 記...
為改善少子化問題，行政院昨天端出政策，希望透過放寬育兒津貼標準減輕家長負擔。 記者鄭清元／攝影
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行政院端出育兒「牛肉」，但育兒津貼托育補助僅能擇一使用，被批評「誠意不足」。衛福部長陳時中昨天表示，不論育兒津貼還是托育補助，實質上難以增加生育率，但可以減輕育兒負擔，刺激生育率尚需各部會配合。

社家署副署長陳素春昨指出，育兒津貼、托育補助僅能擇一使用，舉例而言，家有一位零到四歲的孩子，若沒有請保母帶，也沒有送到準公共化私幼，就可以每月領取兩千五百元直到四歲，若家長選擇送托，無論送托保母或送進準公共化私托，育兒津貼就會取消。

兒盟主任李宏文表示，排富後普發每月兩千五百元育兒津貼，值得肯定，但是新制說得漂亮，育兒津貼與托育補助新制互斥，家長只能擇一領取，行政院「功德只做一半」；另外，行政院端出「牛肉」是希望刺激生育，卻到了第三胎才加碼，現在的家長連第一胎都不願生，要加碼也應該選擇第二胎，政府誠意不足。

婦女新知政策部主任覃玉蓉說，生育率低的原因包括高工時低工資、房價高漲等，「每月發幾千元就能解決這個問題嗎？」她昨天全程看完行政院記者會轉播，沒看到政府要如何管理準公共化幼兒園，一旦放水就是圖利業者；且每年投入逾兩百億元在這塊，還不如拿來建置公共化幼兒園有效。

全國家長教育志工團體聯盟召集人吳福濱則表示，他支持私幼公共化，因現行私幼占全國幼兒園比率逾六成，但公共化的私幼也須接受政府監督，才能確保品質，且「每年三萬元絕對不足以養一個嬰兒」。

圖利私托？ 賴揆：誤會了，會持續推動公托

【記者林河名／台北報導】解決少子化，行政院昨天針對○到五歲幼兒教育及照顧，提出三大對策，行政院預估，明年八月起，中央政府每年度將編列三八二點八四億元經費，包括衛福部每年一四三點八四億元、教育部二三九億元。

針對婦女團體質疑「準公共化」有圖利私托或私幼之嫌，行政院長賴清德表示，「婦女團體顯然是誤會了」，行政院是尊重家長的選擇，公共化與非營利的幼兒園都持續在推動，但為了整體提升教保人員的薪資及幼兒教育品質等目標，所以納入「準公共化」的政策，並不是婦女團體擔心的會停止公共化與非營利的幼兒園計畫。

育兒津貼托育生育幼兒園

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