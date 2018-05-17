窮縣跳腳… 育兒津貼愁錢 盼中央全額補助

2018-05-17 00:46 聯合報 都會社會中心記者／連線報導



行政院昨天宣布擴大發放育兒津貼，用政策鼓勵人民生育。圖為家長趁著好天氣帶孩子出門曬太陽。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook

行政院宣布將擴大發放育兒津貼，各縣市政府按比例負擔經費跟著提高，大嘆又是「中央開支票，地方埋單」。財政較佳的六都也喊苦，「錢還不知道在哪裡」；窮縣更是急得跳腳，呼籲中央全額補助，否則預算編不出來，不知該怎麼辦？

各地都愁編不出預算，北市是唯一例外。北市社會局表示，因為早已發放零到五歲育兒津貼，每年約卅四億元，行政院將領取育兒津貼年齡擴大到四歲，預算不會增加。

新北市社會局說，政院擴大發放育兒津貼，昨天家長詢問電話接不完。初步計算全市津貼將增廿五億多元，市府負擔百分之十五，約三點八億元，全年預算由一點三億元暴增到五點一八億元，還不知道錢要從哪裡來。

桃園市社會局指出，市府已自辦育兒津貼從零到三歲每月可領三千元，中央若擴大津貼發放對象，符合資格市民能否同時請領，尚待討論。昨天估算新制全市將有四萬六千名孩童受惠，市府一年多負擔一點九四億元，會配合中央政策執行。

台中市社會局長呂建德表示，政院擴大育兒津貼到四歲，對沒送托或給親屬帶小孩的家庭不無小補，估算市府自籌款增加約四千萬，將以追加預算辦理。台南和高雄市政府均表示，育兒津貼增加，對市府來說雖是不小的負擔，但會爭取經費編列預算。

六都尚且為錢傷神，財政困難的窮縣更是大嘆巧婦難為無米之炊，苗栗、南投和花蓮縣都建議中央全額補助，以免排擠其他社福預算。