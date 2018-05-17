親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨分手柯P
九合一選戰焦點
政府搶救少子化
振興國旅救觀光
蔡總統執政2周年
馬洩密案判有罪
政治
軍事
綜合

窮縣跳腳… 育兒津貼愁錢 盼中央全額補助

2018-05-17 00:46聯合報 都會社會中心記者／連線報導

行政院昨天宣布擴大發放育兒津貼，用政策鼓勵人民生育。圖為家長趁著好天氣帶孩子出門...
行政院昨天宣布擴大發放育兒津貼，用政策鼓勵人民生育。圖為家長趁著好天氣帶孩子出門曬太陽。 記者鄭清元／攝影
分享

行政院宣布將擴大發放育兒津貼，各縣市政府按比例負擔經費跟著提高，大嘆又是「中央開支票，地方埋單」。財政較佳的六都也喊苦，「錢還不知道在哪裡」；窮縣更是急得跳腳，呼籲中央全額補助，否則預算編不出來，不知該怎麼辦？

各地都愁編不出預算，北市是唯一例外。北市社會局表示，因為早已發放零到五歲育兒津貼，每年約卅四億元，行政院將領取育兒津貼年齡擴大到四歲，預算不會增加。

新北市社會局說，政院擴大發放育兒津貼，昨天家長詢問電話接不完。初步計算全市津貼將增廿五億多元，市府負擔百分之十五，約三點八億元，全年預算由一點三億元暴增到五點一八億元，還不知道錢要從哪裡來。

桃園市社會局指出，市府已自辦育兒津貼從零到三歲每月可領三千元，中央若擴大津貼發放對象，符合資格市民能否同時請領，尚待討論。昨天估算新制全市將有四萬六千名孩童受惠，市府一年多負擔一點九四億元，會配合中央政策執行。

台中市社會局長呂建德表示，政院擴大育兒津貼到四歲，對沒送托或給親屬帶小孩的家庭不無小補，估算市府自籌款增加約四千萬，將以追加預算辦理。台南和高雄市政府均表示，育兒津貼增加，對市府來說雖是不小的負擔，但會爭取經費編列預算。

六都尚且為錢傷神，財政困難的窮縣更是大嘆巧婦難為無米之炊，苗栗、南投和花蓮縣都建議中央全額補助，以免排擠其他社福預算。

育兒津貼

相關新聞

政院3招救少子化 育兒津貼擴大為0到4歲

2018-05-17 00:27

育兒、托育僅能擇一 民團批：功德做一半

2018-05-17 00:31

「準」公共化圖利私立幼兒園？教育部：少子化不能等！

2018-05-16 21:11

育兒、托育津貼加碼僅能擇一 民團批功德做一半

2018-05-16 20:53

擴大發放育兒津貼 北市民恐看得到吃不到

2018-05-16 17:47

爸媽必看！ 全台生產、育兒津貼比一比

2018-05-16 17:12

擴大發放育兒津貼 南投縣愁「經費從哪來？」

2018-05-16 16:28

育兒津貼0-4歲 老三加碼至3500元

2018-05-16 14:33

影／政府擴大發放育兒津貼 0到4歲兒童每名年領3萬

2018-05-16 13:19

發津貼、私幼公共化 婦團：不如拿來建置公共化幼兒園

2018-05-16 12:55

除了育兒津貼…政府救少子化 教育部5大面策對策因應

2018-05-16 12:42

選舉年政院端牛肉 育兒津貼擴大發放到4歲

2018-05-16 12:02

0至4歲每年3萬育兒津貼 家長團體：不足以養1個嬰兒

2018-05-16 11:35

影／賴揆親自主持 政院提少子女化對策

2018-05-16 11:14

因應少子化…政院擴大育兒津貼 0到4歲年領3萬

2018-05-16 11:12

公務員育嬰留停男女不平等 綠委籲應修法

2018-05-16 10:27
看更多

熱門文章

去他的「溫良恭儉讓」 碰上司法 馬英九瞬變死硬派

2018-05-16 08:00

與柯文哲正式說分手？民進黨：啟動徵召程序

2018-05-16 13:03

蔡英文執政65%網友森77！一年負面事件告訴你

2018-05-16 08:38

陸殲20戰機將繞台？ 軍事專家：打掉殲20並不困難

2018-05-16 10:23

柯綠分手綠官員何去何從？ 李文英證實：已請辭

2018-05-16 14:48

北市長選舉三足鼎立 他預估很可能「藍天再現」

2018-05-16 19:33

新北機車汙染大於深澳電廠 宅神：陳菊對新北開戰？

2018-05-16 12:17

買iPad貴一倍？盧秀燕：大有文章 金評中心：高規格

2018-05-16 20:45

持中華民國護照被拒是「國際現實」 包正豪：覺青刷存在感

2018-05-16 10:41

部落客參觀聯合國紐約總部 拿中華民國護照換證遭拒

2018-05-16 07:53

姚文智自比大谷、王建民 宅神酸：去學第二專長吧！

2018-05-16 18:05

民進黨北市啟動徵召 賴清德、陳菊列評估範圍

2018-05-16 14:10

陳菊指新北機車全台最多 新北：千人機車數高雄最高

2018-05-16 11:40

小英民調低撇說是改革 孫大千：自我安慰最佳良藥

2018-05-16 08:31

遭質疑行政不中立 孫大千：蘇貞昌陷陳菊於不義

2018-05-16 09:07

陳菊機車污染說 新北環保局：沒專業也要做功課

2018-05-16 16:26

砸4000萬補助國旅 網友不領情：選舉到了大灑幣買票

2018-05-16 14:32

綠柯分手 呂秀蓮也喊出「兩岸一家親」…

2018-05-16 17:28

爸媽必看！ 全台生產、育兒津貼比一比

2018-05-16 17:12

【重磅快評】梅雨變沒雨 賴神4招也沒轍

2018-05-16 10:04

因應少子化…政院擴大育兒津貼 0到4歲年領3萬

2018-05-16 11:12

選舉年政院端牛肉 育兒津貼擴大發放到4歲

2018-05-16 12:02

政院記者會後被問是否下台 吳茂昆：今天不講

2018-05-16 13:24

一人對抗藍綠 柯文哲：太刺激了就像一日雙塔

2018-05-16 09:45

民進黨民調：蔡英文滿意度41.7％、不滿意度48.4％

2018-05-16 11:32

邱毅：洩密案只是突破法官心理障礙 主菜是三中案

2018-05-16 07:13

【重磅快評】毀柯、擋朱 看蔡英文如何鋪2020之路　　

2018-05-16 16:25

共軍現代級艦上周繞台 距離最近僅30海里

2018-05-16 23:03

新竹市議長謝文進 決心打一場超越勝負的選戰

2018-05-16 18:37

蔡正元：讓大家見識一下民進黨自提人選有多厲害？

2018-05-16 15:12

傳巴拉圭恐與我斷交 江啟臣：外交部次長日前赴巴救火

2018-05-16 09:36

老兵孤墳無人掃 蔡英文：不會忘記為國犧牲的人

2018-05-16 18:06

育兒津貼0-4歲 老三加碼至3500元

2018-05-16 14:33

馬英九洩密案被判有罪 藍委：那蔡英文呢？

2018-05-16 13:07

陳菊批新北機車汙染超過深澳 周錫瑋：花媽不要再機車

2018-05-16 20:36

柯綠決裂？ 蘇煥智：柯文哲將陷入危機

2018-05-16 13:07

民進黨選對會決定自推人選 丁守中：我的對手是柯文哲

2018-05-16 13:03

綠柯分手 陳景峻：全盤確定後再說明去向

2018-05-16 19:51

批民進黨北市人選高手過招 侯友宜：我吃飽肉圓卡實在」

2018-05-16 13:53

挺自提人選？ 民進黨基層里長：我支持柯文哲

2018-05-16 10:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top