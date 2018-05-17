政院3招救少子化 育兒津貼擴大為0到4歲

行政院昨天針對○到五歲幼兒教育及照顧，提出解決少子化的三大對策，包括擴大公共化教保服務量、建置「準公共化」教保服務機制、擴大發放育兒津貼；其中，育兒津貼將由目前的○至兩歲，擴大為○至四歲，在維持「排富」原則下，在家自行照顧嬰幼兒的父母或沒有機會參與準公共化的私立幼兒園家長，每名幼兒每月可領兩千五百元育兒津貼，一年共三萬元。

行政院長賴清德。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

政院表示，三大對策一○八年八月全數到位後，可照顧八十六萬幼兒，每年經費約新台幣三百八十二億元。

目前家中育有○至兩歲嬰幼兒，父母至少一方未就業，未請領育嬰留職停薪津貼，且綜所稅率低於百分之廿的家長，可以領到每名幼兒每月兩千五百元育兒津貼；未來擴大實施，設定排富條件，但不限定父母就業，並擴大到○至四歲，第三胎育兒津貼每月加發一千元。

依政院統計，○至兩歲部分，今年八月受益人數將由原來十四點三萬人，增加為廿六點六萬人；兩至四歲部分，明年八月起實施，受益對象計四十萬人。

準公共化機制家長自付額 製表／林河名 分享 facebook

政務委員林萬億說，托育方面，根據研究，家長每月可負擔的費用，約為可支配所得的百分之十到十五、即八千元至一萬二千元，未來私托或私幼收費與家長可負擔金額之間的差額，將由政府補助。

行政院希望達成持續加速公共化、減輕家長負擔、改善教保人員薪資、穩定教保服務品質及提升幼兒入園率等政策目標，藉此提升我國生育率。

在擴大公共教保服務量方面，教育部將持續辦理「擴大幼兒教保公共化計畫」，補助地方政府增設公立及非營利幼兒園，到民國一○九年將增加一二四七班。另一一○至一一一年將優先於尚無附設幼兒園或非營利幼兒園的公立國小設置幼兒園，達到國小「校校有幼兒園」，預計再增設一千班；合計至一一一年可增加二二四七班，提供約六萬個就讀公共化幼兒園機會。

建置「準公共化」機制，則是讓私幼及私托成為「準公共化」。凡符合建物安全、教保品質相對良好、教保人力比合格，教保人員薪資達到期待，以及收費讓家長能夠負擔等條件者，由政府與其簽訂契約，分攤家長托育費用（即政府分攤家長可負擔的費用與私幼、私托收費間之差額）。

「準公共化」機制分兩期推動，今年八月一日起，於六都以外的十五縣市實施；明年八月一日起，推動至全國。至於家長自付額，依身分別，一般家庭幼兒每月四千五百元，第三胎以上幼兒每月三千五百元；低收入戶及中低收入戶家庭子女免繳費。