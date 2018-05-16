育兒、托育津貼加碼僅能擇一 民團批功德做一半

2018-05-16 20:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



行政院端出育兒牛肉，但被批評「誠意不足」，竟然只能擇一補助，衛福部長陳時中表示，育兒津貼、托育補助，難以在實質上增加生育率，但可以減少父母的育兒負擔，生育政策需要各部會配合才能達到作用，目前衛福部的政策，僅能達到間接作用減少家長托育負擔，未來希望民眾能夠安居樂業，努力提升生育率。

行政院宣布取消原先領取育兒津貼的限制，排除富人以外，家中只要有零到四歲的孩子，家長每個月即可領取兩千五百元的育兒津貼，第三胎加碼一千元，每個月可領三千五百元津貼，同步也提出補貼家長將小孩送托保母、私幼的補助。

若是送保母照顧，近期將會訂出各縣市保母收費天花板，若是一名保母每月的費用為一萬四千元，政府補貼六千元給保母，民眾僅需自付八千元，中低收入戶補助八千元，自付六千元、低收入戶補助一萬元，自付四千元。

另外，行政院希望將閒置的私幼轉為「準公共化」，未來就讀準公共化的二到五歲的兒童，民眾每個月只需要負擔四千五百元，其餘的學費由政府補貼給準公共化的私幼。

但社家署副署長陳素春表示，育兒津貼、托育補助僅能擇一使用，舉例而言，家中有一位零到四歲的孩子，都沒有送給保母也沒有送到準公共化私幼，就可以一直領兩千五百元到四歲，若是家長選擇要送托保母、準公共化私托，當選擇要送托時，原本的育兒津貼就取消。

兒盟主任李宏文表示，排富後普發兩千五百元育兒津貼值得肯定，但是新制說得漂亮，育兒津貼與托育補助新制互斥，家長只能擇一領取，批評行政院「功德只做一半」，另外，行政院端出牛肉是希望刺激生育，卻加碼在第三胎，現在的家長連第一胎都不願生，要加碼也應該加碼第二胎，認為政府誠意不足。

另，政府希望將閒置私托轉型為準公共化，李宏文表示，私托會閒置多半品質不佳，若是要轉型準公共化，得符合政府種種規範，包含品質、收費，等於是要馬兒好又要馬兒不吃草，認為私幼轉型意願不高，期盼政府提出明確的托育政策。