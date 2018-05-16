拚生育率 陳時中：少子化對策有間接效果

2018-05-16 19:42 中央社 台北16日電



衛福部長陳時中。聯合報系記者陳柏亨／攝影 分享 facebook 衛生福利部長陳時中今天說，提升生育率需各政策配合，少子化因應對策應能起到間接效果，減少家長托育負擔，需其他政策一起努力，讓民眾安居樂業，提升生育率。

行政院提出少子化因應對策，政府將補助私幼，提供「準公共化」教保服務，2到5歲兒童就讀準公共化幼兒園，每人每月僅負擔新台幣4500元，今年8月於六都以外15縣市先行上路。0到2歲部分，政府將依家庭經濟條件，補助每位幼兒每月6000至1萬元。

台灣有少子化危機，目前總生育率為1.17%，但要維持穩定人口結構的替代生育水準，最理想的「總生育率」應為2.1人，亦即育齡女性每人平均應生育2.1人，才能達到人口長期維持不增不減的替代水準。

衛生福利部長陳時中傍晚回應媒體有關少子化對策是否有效提升生育率時表示，少子化對策目標是減輕家長育兒負擔，讓婦女能安心托育，提升女性的勞動參與率。當後端環境變好，民眾生育的意願就會增加，要安居樂業才會想生。

陳時中說，生育率低的原因，主要是女性自主意願愈來愈高，整體台灣氣氛裡，以婚生子女為主要，但女性獨立自主情況下，生育率會降低一些；且對生活品質的要求，不想生育增加負擔，若雙方能力不是很好，也不會想生。

現代社會也希望孩子傑出，陳時中說，養育子女要花費成本很高，大家會擔心是否有足夠的能力跟精神把小孩教育好。當物質、精神條件都有所需求，但整體社會環境沒有大幅成長，生育意願就會下降。

陳時中說，少子化政策是希望起到間接的效果，光靠單一政策努力，沒辦法達到提升生育率的目的。要靠各政策努力才有辦法，希望大家安居樂業，減輕生育負擔。