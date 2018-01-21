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政府「催生」 每月發2500元育兒津貼？

2018-01-21 00:09聯合報 記者陳雨鑫林河名／台北報導

衛福部日前向行政院長賴清德簡報，規畫針對零歲到兩歲兒童，發放每月兩千五百元的照顧...
衛福部日前向行政院長賴清德簡報，規畫針對零歲到兩歲兒童，發放每月兩千五百元的照顧津貼。 圖／聯合報系資料照片
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為改善少子化，行政院長賴清德預計農曆年提出台灣版育人革命，針對是否廣發每月兩千五百元的育兒津貼衛福部強調，目前僅在討論階段，「不可能單靠發錢提升生育率」，將朝向增加公共托育家園名額、提升民眾使用合格保母及公共托育等目標前進。

衛福部日前向賴清德簡報，若針對零歲到兩歲全面發放每月兩千五百元的育兒照顧津貼，一年需一百廿點六九億元。行政院發言人徐國勇表示，總經費還要精算，賴清德並未做出裁示，政策仍在研議中。

此外，因各縣市目前發放津貼標準不一，是否由中央統一，徐國勇表示，各縣市政府財政狀況不同，相關問題也在研議，同樣未定案。

政務委員林萬億表示，目前仍在評估各項方案，包括所需經費、促進生育的效果，預計農曆年後才會定案。行政院會針對育兒、托育政策做全面性評估，包括對促進生育率的效果、家長的經濟負擔等，也在研擬相關配套措施，包括就業婦女的職場友善程度等，希望達到大家「願生、願養」的目標。

衛福部社家署長簡慧娟表示，擴大育兒津貼並未定案，若不排富，政府每年要多花一百廿多億元，但這僅是眾多的提案之一，「不可能單靠發錢提高生育率」。去年於前瞻計畫中的「育兒百寶箱」被取消後，依照主計處規定，經費要繳回，僅能移撥部分經費提升公共托育家園名額。

衛福部希望增加公共托育使用率，簡慧娟表示，目前台灣領有證照保母多達兩萬多名，但僅百分之九點多投入托育職場，如何提升這群「空手」保母的使用率，將是育人計畫中的重點。

財團法人婦女新知基金會政策部主任覃玉蓉表示，政府研擬廣發育兒津貼，每年耗費一百廿多億元，但目前國內的公共托育中心每年僅花費十五億元。從過去經驗來看，每逢選舉，各地都會加碼育兒津貼，但對提升生育率的實效果有限，政府廣發育兒津貼，不如把這一百廿多億元投入公共托育。

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