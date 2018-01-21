窮縣市 樂見中央統一發育兒津貼

2018-01-21 00:18 聯合報 都會社會中心記者／連線報導



行政院研擬發放零至二歲兒童照顧津貼，可能與現行縣市政府發放的育兒津貼重疊。六都要等中央定案後，再決定下一步。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院研擬發放零至二歲兒童照顧津貼，可能與現行縣市政府發放的育兒津貼重疊。財政不佳的縣市，樂見中央統一發放，減輕縣市負擔，也避免人口流向財政好的縣市。六都則要等中央定案後，再決定下一步。

目前中央有補助縣市發放零到二歲幼兒的育兒津貼，依縣市財政狀況要求自編不同比例的配合款，財政好的縣市，配合款比率也高。但部分縣市為吸引人口進駐自行加碼，造成設籍人口從「窮縣」流向「富市」，近來有中央統一發放標準的呼聲。

苗栗縣生育補助金原本全國名列前茅，因財政困窘大砍近三分之二，近年人口大減數千人。

苗栗縣與南投縣財政都困難，南投甚至不發育兒津貼，兩縣都樂見中央統一發放津貼。

桃園市除發放每胎三萬元的生育津貼，也發放零到三歲、每人每月三千元的育兒津貼，優於台北市的二千五百元，成功帶動人口成長。市長鄭文燦說，完善的托育政策能有效減緩少子化，桃園三年來生育率成長，每年從一萬七千人成長到兩萬三千人，樂見中央朝對的方向跟進。

新北市社會局長張錦麗表示，中央政策未明，不影響新北市現有加碼的社會福利。台中的「托育一條龍」政策，補助零到二歲幼兒家長托育補助二千五百至六千元，社會局長呂建德說，中央若要加碼樂見其成，若要統一全國的金額，市府須再研議。

北市每人每月二千五百元育兒津貼可領到五歲，新竹市、金門縣則領到兩歲，三縣市都表示，等中央政策定案再來討論。