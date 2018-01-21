新聞眼／津貼同標準 地方別再亂加碼

2018-01-21 00:25 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林河名



為改善少子化，行政院長賴清德預計農曆年提出台灣版育人革命。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

這幾年來，衛福部為解決少子化，絞盡腦汁，卻換來不少訕笑。例如，前瞻計畫中的三年六億元「育兒百寶箱」，飽受批評；去年底，衛福部把一年兩億元的育兒百寶箱經費，其中四千萬元移為各縣市少子化計畫之用，例如布建公共托育家園，剩下一點六億元繳回國庫，成為第一個喊停的前瞻計畫。

衛福部會提議發放「育兒百寶箱」，主要是希望提供新手父母更多資訊，算是「小禮物」的概念。衛福部長陳時中赴立院備詢時，雖承認「育兒百寶箱」並無促進多生第二胎的積極效應，但「說不定有人看到百寶箱，一高興就多生了也不一定。」這番話引來立委大罵。

行政院長賴清德在去年底表示，將針對零歲到兩歲的幼兒，檢討提出幼兒照顧津貼。衛福部日前提出全面發放每月兩千五百元，賴揆並未拍板，顯然行政院對「給錢」是否等於「催生」，仍大有疑問。

畢竟就算完全不排富，為了兩年共可領六萬元的補助就決定生小孩，可能性微乎其微，連衛福部官員都直言「挽救少子化不可能只靠發錢，就能提高生育意願」。與其把兒童照顧津貼當成鼓勵生育的工具，不如視為導正政策的工具。

各縣市政府為增加縣市人口，往往「加碼」各種生育補助，結果財政好的縣市，育兒津貼令人稱羨；窮縣市只能徒呼負負，卻也造成國民的不平等待遇。

如果兒童照顧津貼真的能夠劃一標準，讓各縣市各種生育補助津貼不再惡性競爭，鼓勵生育的效果可能不大，但至少可以避免地方政府預算的浪費，公民待遇也不會住在不同縣市，就有一、二等公民之分。否則中央發、地方又一國多制，就不過是赤裸裸的政策買票罷了。