《燃燒的巴黎聖母院》3月登場 玩家當消防員揪好友合作救火

Ubisoft宣布與法國百代電影公司 (Pathé)合作，將以法國電影導演Jean-Jacques Annaud拍攝紀錄片《燃燒的巴黎聖母院》 (Notre-Dame on Fire)為基礎，打造一款同名虛擬實境遊戲。

此款虛擬實境遊戲將由玩家扮演消防員，透過虛擬實際方式讓玩家以沉浸體驗參與巴黎聖母院火災時的救火任務，並且能與其他玩家合作解謎，而遊戲預計隨著紀錄片《燃燒的巴黎聖母院》在3月16日正式上映時推出。

依照Ubisoft發言人說明，此款遊戲是在2021年初時開始討論，遊玩內容將以長度約1小時的逃生體驗為主，過程中則會有解謎、與其他玩家合作，並且需要搶救文物，同時需要在限制時間內完成救火。

在此之前，Ubisoft已經透過Steam平台推出《巴黎聖母院：時光倒流之旅》 (Notre-Dame de Paris: Journey Back in Time)遊戲內容，以過去打造的《刺客教條：大革命》內容為基礎，並且藉由3D建模技術重現巴黎聖母院姿態，在歷史學家指導下，花費超過5000小時以上的繪圖製作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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