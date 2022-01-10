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Apple Fitness+新增Time to Run項目 吸引跑步熱愛者使用

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果稍早針對旗下運動訓練訂閱服務Apple Fitness+增加新功能，將透過名為Time to Run的訓練項目，吸引更多習慣跑步訓練的人使用。

相較先前推出的Time to Walk是以走路活動身體為基礎，此次推出的Time to Run則是以跑步為主，其中同樣以聲音引導使用者調整跑步時的步調，同時也會配合不同城市的熱門跑步路線，讓使用者能配合Apple TV等裝置播放，讓使用者能更身歷其境般享受跑步活動。

初期蘋果將會推出包含倫敦、布魯克林，以及邁阿密海灘三個熱門跑步路線，預計在美國當地時間1月10日正式上線，接下來則會透過每週更新增加全新跑步路線。

而在Time to Run訓練項目中的引導聲音，主要來自與Apple Fitness+合作的運動教練，與Time to Walk是透過與知名明星人士合作形式不同，而每次訓練時間間隔約介於30分鐘至60分鐘，與Time to Walk的訓練時間間隔在25分鐘至40分鐘會長一些。

配合Apple Watch使用此訓練項目時，在訓練總結中也能看見由各個運動教練在跑步路線中所拍攝景象，讓使用者能在訓練過程蒐集，並且將影像存放在相簿內，或是分享給他人觀看。另外，若是乘坐輪椅的身障者的話，在Apple Fitness+服務內的訓練項目名稱也會調整為Time to Push，同時訓練模式也會有所差異。

至於從1月10日開始，蘋果也會加入第三季全新Time to Walk訓練內容，其中將會加入包含美國亞特蘭大非政府非營利性組織－馬丁·路德·金二世非暴力社會變革中心執行長Bernice A. King，以及美國深夜新聞諷刺類電視節目《每日秀》導演Hasan Minhaj等人說話內容，讓使用者能邊聽邊走路，藉此讓身體活絡。

此外，蘋果也將在Apple Fitness+加入名為Artist Spotlight的訓練項目，將透過Ed Sheeran、Pharrell Williams、Shakira，以及Beatles等歌手、樂團專輯歌曲，讓使用者能進行不同類型的身體訓練，其中包含自行車、跳舞、高強度間歇訓練、重訓、跑步機及瑜伽等運動項目，至於音樂類型則涵蓋放鬆、搖滾、節奏、拉丁舞曲、輕快等風格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 身障者

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