Zoom新功能讓線上會議變得更簡單 還能透過學習中心學習專業技巧

針對後疫情時代的混合辦公模式，Zoom持續推出諸多新功能，例如簡化會議流程、提供更多與同事聯繫的方式、減少混合模式下可能的摩擦，並且強化用戶隱私安全。此外，Zoom也推出全新學習中心 (Zoom Learning Center)功能，讓使用者能免費學習更多使用Zoom的專業功能。

新版Zoom會議功能，分別強化強化投影片控制，可讓多人負責控制簡報投影，另外則是強化線上投票功能，讓會議、網路研討會更容易建立現場投票活動，同時也提供排序回覆、配對、簡答、詳答及填空選項，讓更多與會者能輕易表達投票意見，而此相功能也能應用在課程學習時的小考測驗等應用。

而新增加的浮水印功能，則是增加可設定浮水印大小及位置，避免在會議中干擾視覺，並且能在預設就啟用浮水印，或是自訂浮水印。

另外，Zoom此次也啟用全新學習中心，讓使用者能免費學習更多Zoom專業功能，即便Zoom使用者或付費版本用戶都能透過此平台學習，其中包含以有趣且簡短的五分鐘直播內容與隨選課程，讓使用者能快速、輕鬆學習Zoom使用技巧。

至於在隱私安全方面，Zoom此次也強化整合微軟Outlook與Google行事曆的隱私安全，避免使用者個人行程安排隱私曝光，另外也進一步強化與會者認證，其中包含要求與會者透過個人電子郵件註冊加入會議等防護措施。

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